Od początku wojny funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili na przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 4,067 mln osób - poinformowała w środę SG. Ostatniej doby z Ukrainy do Polski przyjechało 24 tys. osób.

Jak poinformowała SG, we wtorek z Ukrainy do Polski wjechało 24 tys. osób, a w środę do godz. 7 rano - 6,8 tys. osób.

Natomiast z Polski na Ukrainę we wtorek odprawiono 22,1 tys. osób. Od 24 lutego 2022 to już 2,091 mln osób.

Środa jest 112. dniem wojny.