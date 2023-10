Straż Graniczna: ponad 100 cudzoziemców próbowało we wtorek przedostać się z Białorusi do Polski

105 cudzoziemców, wśród których byli obywatele m.in. Syrii, Indii i Iranu, próbowało minionej doby przedostać się z Białorusi do Polski – podała w środę rano Straż Graniczna. Odnotowano też kolejny incydent rzucania w polskie patrole kamieniami i palącymi się gałęziami; nikt nie doznał obrażeń.

Straż Graniczna poinformowała na platformie X (wcześniej Twitter), że wśród cudzoziemców próbujących przedostać się do Polski, 12 osób na widok polskich patroli, zawróciło na Białoruś.

Na terenie działania pograniczników z placówki w Dubiczach Cerkiewnych odnotowano kolejny incydent rzucania w polskie patrole kamieniami i palącymi się gałęziami. "Nikt nie doznał obrażeń" - poinformowała SG.

Na zamieszczonym filmiku widać, jak przez graniczny płot przerzucane są na polską stronę palące się gałęzie, które spadają obok polskich patroli stojących na tzw. drodze technicznej.

Do rzucania palącymi się gałęziami doszło na granicy w okolicach Białowieży. Jak powiedziała PAP rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Katarzyna Zdanowicz, zdarzenie miało miejsce po godz. 22 w poniedziałek, a rzucane gałęzie spadały tuż za stalowym płotem, na tzw. drogę techniczną; patrole to od razu gasiły. Dodała, że do takich sytuacji dochodziło już wcześniej.

Według danych Straży Granicznej, od początku roku na granicy polsko-białoruskiej było ponad 21,8 tys. prób nielegalnego jej przekroczenia. W marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju ok. 3 tys. W czerwcu zanotowano ich również niespełna 3 tys. W lipcu było 4 tys. takich prób, w sierpniu blisko 2,8 tys., zaś we wrześniu - niespełna 1,1 tys.

Nielegalni migranci zatrzymani w tym roku przez funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału SG pochodzili z ponad 50 krajów.

Na 186 km granicy z Białorusią zbudowana została w 2022 r. stalowa zapora o wysokości 5,5 m, która jest głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Jej uzupełnieniem jest system kamer i czujników, który powstał na 206 km tej granicy i w całości jest już użytkowany przez polskie służby graniczne.

SG szuka wykonawcy zapory elektronicznej na rzece Bug wzdłuż granicy z Białorusią w województwie lubelskim. Zabezpieczenia mają powstać na długości 172 km, planowany jest montaż m.in. ok. 4,5 tys. kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych oraz 1,8 tys. słupów kamerowych; centrum nadzoru powstanie w siedzibie Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie.

Przetarg na tę inwestycję ma być rozstrzygnięty w połowie listopada, by prace mogły ruszyć jeszcze w tym roku. Również w tym roku SG chce wyłonić w przetargu wykonawcę bariery elektronicznej na granicznych rzekach Świsłocz i Istoczanka w województwie podlaskim. Tu prace miałyby ruszyć w 2024 roku.