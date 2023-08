Straż Graniczna: ponad 110 osób próbowało w poniedziałek przedostać się z Białorusi do Polski

112 cudzoziemców próbowało minionej doby przedostać się z Białorusi do Polski – podała we wtorek rano Straż Graniczna. Odnotowano też kolejne próby przedostania się przez graniczne rzeki.

Straż Graniczna poinformowała na Twitterze, że migranci, którzy próbowali przekroczyć granicę na Białoruś "przyjechali z zamiarem złamania przepisów prawa tj. nielegalnie przekroczyć granicę polską". Podano, że byli to cudzoziemcy z 15 państw m.in. Maroka, Nepalu, Senegalu, Sri Lanki, Jemenu i Indii.

Nie ustają próby przedostania się przez graniczne rzeki. Pogranicznicy w okolicach Michałowa zatrzymali obywatela Senegalu, który przeprawił się przez Istoczankę, a w okolicach Bobrownik - obywatela Maroka, którzy przeprawił się przez Świsłocz.

Od początku roku SG odnotowała ponad 16 tys. prób nielegalnego przejścia przez granicę z Białorusi do Polski. W marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju - ok. 3 tys. W czerwcu odnotowano ich również niespełna 3 tys. W lipcu były 4 tys. takich prób, a w sierpniu - ponad 800.

Jak wyliczył Podlaski Oddział Straży Granicznej, w tym roku na granicy polsko-białoruskiej ujawniono nielegalnych migrantów pochodzących z blisko 50 różnych państw.

Na długości 186 km granicy z Białorusią zbudowana została w 2022 roku stalowa zapora o wysokości 5,5 m, która jest głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Jej uzupełnieniem jest zapora elektroniczna, czyli system kamer i czujników, który powstał na 206 km tej granicy i w całości jest już użytkowany przez polskie służby graniczne.

W Podlaskiem zamknięte do odwołania są wszystkie drogowe przejścia graniczne z Białorusią. Czynne są jedynie przejścia kolejowe w Kuźnicy i w Siemianówce.