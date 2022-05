Straż Graniczna: siedem osób próbowało w sobotę nielegalnie dostać się do Polski z Białorusi

Siedem osób próbowało w sobotę nielegalnie dostać się do Polski z Białorusi - podała w niedzielę na Twitterze Straż Graniczna. Byli to migranci z Sudanu, Erytrei, Iraku oraz Syrii.

Próby przekraczania granicy miały miejsce na terenie działania placówek SG Białowieża, Kuźnica oraz Dubicze Cerkiewne.

SG poinformowała, że posterunek polskich służb Placówki Straży Granicznej w Czeremsze został obrzucony kamieniami przez służby białoruskie, ale zaznaczono, że nikt nie doznał obrażeń.

Do prób nielegalnego przekraczania granicy dochodzi codziennie, w różnej skali. Z danych SG wynika, że w maju w taki sposób do Polski chciało się dostać ponad 830 osób.

Do 30 czerwca obowiązuje czasowy zakaz przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim. Zakaz jest wprowadzony rozporządzeniem MSWiA. Taki zakaz obowiązywał także od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r. Od 2 września do 30 listopada 2021 r., na tym terenie był wprowadzony stan wyjątkowy.

W rozporządzeniu MSWiA podano, że zakaz przebywania na wyznaczonym obszarze przy granicy jest uzasadniony, bo wciąż mają miejsce próby nielegalnego przekraczania granicy i incydenty w bezpośredniej bliskości granicy i mogą być one wykorzystywane do - jak napisano - eskalacji trwającego obecnie kryzysu migracyjnego.

Trwa budowa zapory na tej granicy, dotąd powstała ona na ponad 90 km długości.