Straż Graniczna: siedem osób próbowało w środę dostać się nielegalnie do Polski z Białorusi

Siedmiu cudzoziemców próbowało w środę dostać się nielegalnie do Polski z terytorium Białorusi - podała w czwartek na Twitterze Straż Graniczna. Łącznie w czerwcu granicę z Białorusią próbowało nielegalnie pokonać 152 migrantów.

Wśród osób, które w środę usiłowały dostać się do Polski, byli Egipcjanie, Jemeńczycy i Syryjczycy.

Próby nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy miały miejsce na odcinkach granicy chronionych przez placówki SG w Białowieży, Nowym Dworze, Czeremsze i Mielniku.

SG podsumowała, że dotąd w 2022 r. pogranicznicy ujawnili łącznie 5 tys. 535 prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski.

Do końca czerwca ma być zakończona budowa zapory na granicy. Do 30 czerwca obowiązuje rozporządzenie MSWiA w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim. Weszło ono w życie 2 marca jako przedłużenie poprzedniego, które obowiązywało od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r.

Wcześniej, od 2 września do 30 listopada 2021 r., na tym terenie był wprowadzony stan wyjątkowy.