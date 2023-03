Straż Graniczna: W czwartek 92 osoby próbowały dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski

92 cudzoziemców próbowało w czwartek dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski. W okolicach Krynek (Podlaskie) 14 obywateli Syrii pokonało pontonem graniczną rzekę Świsłocz - podała SG w raporcie z minionej doby.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Cudzoziemcy to obywatele Syrii, Egiptu, Etiopii i Erytrei. Najwięcej osób próbowało minionej doby nielegalnie przejść granicę w okolicach Narewki, gdzie zatrzymano 23 osoby. W okolicy Bobrownik zatrzymano także jednego kuriera - podała SG w piątek rano na Twitterze.

Od początku marca odnotowała ona ponad tysiąc prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Od początku roku było to ok. 4 tys. prób.

Na granicy polsko-białoruskiej kończy się budowa zapory elektronicznej, czyli systemu kamer i czujników. Jest ona uzupełnieniem - zbudowanej w ub. roku na 186 km granicy - zapory stalowej o wysokości 5,5 m. Zapora elektroniczna będzie docelowo miała nieco ponad 200 km długości. Obecnie działa ona na 181 km, gotowych jest 10 z 11 jej odcinków.

Trwają jeszcze prace na ostatnim, blisko 25-kilometrowym odcinku, w okolicach Narewki i Białowieży.

W Podlaskiem zamknięte do odwołania są wszystkie drogowe przejścia graniczne z Białorusią. Czynne są jedynie przejścia kolejowe w Kuźnicy i Siemianówce.

Obecnie w tym regionie obowiązują przepisy o pasie drogi granicznej, a ograniczenia reguluje wydane we wrześniu 2021 r. rozporządzenie wojewody w sprawie zakazu przebywania na całym odcinku pasa drogi granicznej na granicy z Białorusią, czyli na granicy zewnętrznej UE. Obowiązuje też rozporządzenie wojewody z lutego tego roku, w sprawie przepisów porządkowych w strefie nadgranicznej, przyległej do granicy państwowej na terenie województwa.

Pasem drogi granicznej jest - według definicji z ustawy o ochronie granicy państwowej - obszar o szerokości 15 metrów, licząc w głąb kraju od linii granicy państwowej lub od brzegu wód granicznych albo brzegu morskiego.