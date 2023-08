Straż Graniczna: w piątek 123 osoby próbowały dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski

123 cudzoziemców próbowało w piątek dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski; byli to obywatele Egiptu, Etiopii, Syrii, Erytrei, Jemenu, Iranu i Somalii – podała SG w raporcie z minionej doby.

Strona białoruska ściąga cudzoziemców z całego świata pod granicę z Polską, gdyż na każdym z cudzoziemców zarabia. Koszt przeprawy do Unii Europejskiej to nawet do 10 tys. euro - podała SG w sobotę rano we wpisie na Twitterze.

Jak wyliczył Podlaski Oddział SG, w tym roku na granicy z Białorusią ujawniono nielegalnych migrantów pochodzących z blisko 50 różnych państw.

SG przypomniała też w sobotnim wpisie na Twitterze - zamieszczając również nagranie z okolic Dubicz Cerkiewnych (Podlaskie) - że alerty z bariery elektronicznej, która uzupełnia stalową zaporę na granicy, umożliwiają szybkie wysłanie patrolu w miejsce próby nielegalnego przekroczenia granicy.

Według statystyk SG, od początku roku na granicy polsko-białoruskiej odnotowano ponad 19,2 tys. takich prób. W marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju ok. 3 tys. W czerwcu odnotowano ich również niespełna 3 tys. W lipcu było łącznie 4 tys. takich prób, a w sierpniu takich prób było ponad 1,7 tys.

Na długości 186 km granicy z Białorusią zbudowana została w 2022 roku stalowa zapora o wysokości 5,5 m, która jest głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Jej uzupełnieniem jest system kamer i czujników, który powstał na 206 km tej granicy i w całości jest już użytkowany przez polskie służby graniczne.

SG poinformowała w ostatnich dniach, że w 2024 r. ruszy budowa takiej zapory elektronicznej również wzdłuż rzek: Bug w Lubelskiem oraz Świsłocz oraz Istoczanka w Podlaskiem. Firmy, które wykonają tę zaporę, mają być wyłonione do końca 2023 r. Zapora ma być sfinansowana ze środków UE. Kamery i czujniki ruchu będą instalowane na brzegach rzek w pasie drogi granicznej.