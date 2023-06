Straż Graniczna: w piątek 58 osób próbowało dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski

58 cudzoziemców próbowało w piątek dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski. W okolicach Płaskiej (Podlaskie) sześć osób pochodzących z Burundi, Konga, Liberii, Haiti i Kamerunu przeprawiło się przez graniczną rzekę Wołkuszankę – podała SG w raporcie z minionej doby.

Zatrzymano też kolejnego tzw. kuriera nielegalnych migrantów; to obywatel Ukrainy, który przewoził pięciu obywateli Sri Lanki - podała SG w sobotę rano na Twitterze. Od początku roku jej funkcjonariusze zatrzymali ponad 350 osób zaangażowanych w organizowanie nielegalnego przekraczania wschodniej granicy; to głównie właśnie kierowcy.

Od początku roku SG odnotowała w sumie ponad 11 tys. prób nielegalnego przejścia przez granicę z Białorusi do Polski. W marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju ok. 3 tys. Od początku czerwca odnotowano blisko 600 takich prób.

Na 206 km granicy polsko-białoruskiej działa zapora elektroniczna, czyli system kamer i czujników. Jest ona uzupełnieniem - zbudowanej w ub. roku na długości 186 km granicy - zapory stalowej o wysokości 5,5 m. Gotowa jest już cała zapora elektroniczna i trwają odbiory techniczne ostatniego jej odcinka w okolicach Narewki i Białowieży, gdzie prace były opóźnione z powodu zalania terenu.

W Podlaskiem zamknięte do odwołania są wszystkie drogowe przejścia graniczne z Białorusią. Czynne są jedynie przejścia kolejowe w Kuźnicy i w Siemianówce.

Obecnie w tym regionie obowiązują przepisy o pasie drogi granicznej, a ograniczenia reguluje wydane we wrześniu 2021 r. rozporządzenie wojewody w sprawie zakazu przebywania na całym odcinku pasa drogi granicznej na granicy z Białorusią, czyli na granicy zewnętrznej UE. Obowiązuje też rozporządzenie wojewody z lutego tego roku, w sprawie przepisów porządkowych w strefie nadgranicznej, przyległej do granicy państwowej na terenie województwa podlaskiego. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył je niedawno do sądu administracyjnego.

Pasem drogi granicznej jest - według definicji z ustawy o ochronie granicy państwowej - obszar o szerokości 15 metrów, licząc w głąb kraju od linii granicy państwowej lub od brzegu wód granicznych albo brzegu morskiego.