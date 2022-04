Straż Graniczna: w piątek do Polski z Białorusi próbowało dostać się nielegalnie 59 osób

59 cudzoziemców próbowało w piątek dostać się nielegalnie do Polski z Białorusi - podsumowała w sobotę Straż Graniczna.

Wśród tych cudzoziemców byli między innymi Kubańczycy, Sudańczycy i Jemeńczycy.

SG podała na Twitterze, że próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej miały miejsce na terenach działania siedmiu placówek Straży Granicznej.

Podano krótko także, że zostały zatrzymane trzy osoby: dwóch obywateli Ukrainy i obywatela Afganistanu w związku z pomocnictwem w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy.

Do 30 czerwca 2022 r. obowiązuje zakaz przebywania w 183 miejscowościach przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim. Jest wprowadzony na podstawie rozporządzenia MSWiA w tej sprawie, które weszło w życie 2 marca jako przedłużenie poprzedniego, które obowiązywało od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r. Wcześniej na tym samy terenie od 2 września do 30 listopada 2021 r. był wprowadzony stan wyjątkowy.

Zakaz przebywania był uzasadniony tym, że wciąż dochodzi do prób nielegalnego przekroczenia granicy, a incydenty, do których dochodzi bezpośrednio przy granicy mogą być wykorzystywane do eskalacji kryzysu migracyjnego. Kryzys ten trwa od lata 2021 r.