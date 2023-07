Straż Graniczna: w sobotę 187 osób próbowało dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski

187 cudzoziemców próbowało w sobotę dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski, to m.in. obywatele Somalii i Iranu. 45 z tych osób na widok polskich patroli zawróciło na Białoruś – podała SG w raporcie z minionej doby.

W okolicach miejscowości Płaska (Podlaskie) dwóch Sudańczyków przeprawiło się przez graniczną rzekę Wołkuszankę - poinformowała SG w niedzielę rano na Twitterze.

Koło Dubicz Cerkiewnych (również Podlaskie) zatrzymano minionej doby kolejnego tzw. kuriera nielegalnych migrantów - Ukraińca, który przewoził pięciu Etiopczyków. Z danych SG wynika, że łącznie do tej pory w 2023 r. zatrzymano ponad 370 osób podejrzanych o organizowanie i pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy z Białorusi do Polski.

SG od początku roku odnotowała ponad 12 tys. prób nielegalnego przejścia przez tę granicę. Jak wynika z przekazywanych wcześniej przez SG danych, w marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju ok. 3 tys. W czerwcu odnotowano ich również niespełna 3 tys.

Na długości 186 km granicy z Białorusią zbudowana została w 2022 roku stalowa zapora o wysokości 5,5 m. Jej uzupełnieniem jest zapora elektroniczna, czyli system kamer i czujników, który powstał na 206 km tej granicy i w całości jest już użytkowany przez polskie służby graniczne.

W Podlaskiem zamknięte do odwołania są wszystkie drogowe przejścia graniczne z Białorusią. Czynne są jedynie przejścia kolejowe w Kuźnicy i w Siemianówce.

Obecnie w tym regionie obowiązują przepisy o pasie drogi granicznej, a ograniczenia reguluje wydane we wrześniu 2021 r. rozporządzenie wojewody w sprawie zakazu przebywania na całym odcinku pasa drogi granicznej (15 m w głąb kraju od linii granicy) na granicy z Białorusią, czyli na granicy zewnętrznej UE. Obowiązuje też rozporządzenie wojewody z lutego tego roku, w sprawie przepisów porządkowych w strefie nadgranicznej, przyległej do granicy państwowej na terenie województwa. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył je niedawno do sądu administracyjnego.