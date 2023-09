Straż Graniczna: w sobotę 40 osób próbowało dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski

40 cudzoziemców próbowało w sobotę dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski. Byli to obywatele Erytrei, Etiopii, Konga i Syrii – podała Straż Graniczna w raporcie z minionej doby. 14 osób z tej grupy na widok polskich patroli zawróciło na Białoruś.

Do prób doszło w Podlaskiem, w okolicach Dubicz Cerkiewnych, Białowieży, Narewki i Czeremchy - poinformowała SG w niedzielę rano na Twitterze.

Według danych Straży Granicznej od początku roku na granicy polsko-białoruskiej było 21 tys. prób nielegalnego jej przekroczenia. W marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju ok. 3 tys. W czerwcu zanotowano ich również niespełna 3 tys. W lipcu było 4 tys. takich prób, a w sierpniu - blisko 2,8 tys. We wrześniu Podlaski Oddział SG zanotował blisko 750 takich prób.

Nielegalni migranci zatrzymani w tym roku przez funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału SG pochodzili z ponad 50 krajów.

W zamieszczonym w niedzielę rano wpisie na Twitterze SG przypomina, że granicę z Białorusią chronią dwa oddziały: Podlaski Oddział SG na odcinku, gdzie koncentruje się presja migracyjna, i Nadbużański Oddział SG (tu granicą jest Bug). Od dwóch lat są tam delegowani też funkcjonariusze z innych oddziałów SG, działania wspiera również wojsko i policja.

Na 186 km granicy z Białorusią zbudowana została w 2022 r. stalowa zapora o wysokości 5,5 m, która jest głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Jej uzupełnieniem jest system kamer i czujników, który powstał na 206 km tej granicy i w całości jest już użytkowany przez polskie służby graniczne.

W 2024 r. ma ruszyć budowa takiej elektronicznej zapory również wzdłuż Bugu w Lubelskiem, a także wzdłuż Świsłoczy i Istoczanki w Podlaskiem. Firmy, które wykonają tę zaporę, mają być wyłonione do końca 2023 r., a inwestycja sfinansowana z funduszy UE. Kamery i czujniki ruchu będą instalowane na brzegach rzek w pasie drogi granicznej.

