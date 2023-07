Straż Graniczna: w sobotę 91 osób próbowało dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski

91 cudzoziemców próbowało w sobotę dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski, byli to m.in. obywatele Indii, Nepalu, Iranu, Liberii i Somalii; osiem z tych osób na widok polskich patroli zawróciło na Białoruś – podała SG w raporcie z minionej doby.

Jak poinformowała SG w niedzielę rano na Twitterze, w okolicach Bobrownik (Podlaskie) dziewięć osób - pochodzących z Afganistanu i Iranu - przeprawiło się przez graniczną rzekę Świsłocz.

Od początku roku SG odnotowała ponad 16 tys. prób nielegalnego przejścia przez granicę z Białorusi do Polski. W marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju ok. 3 tys. W czerwcu odnotowano ich również niespełna 3 tys. Od początku lipca to 3,5 tys. takich prób. Rekordowy był miniony czwartek, gdy SG odnotowało niemal 300 prób jednej doby.

Na długości 186 km granicy z Białorusią zbudowana została w 2022 roku stalowa zapora o wysokości 5,5 m, która jest głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Jej uzupełnieniem jest zapora elektroniczna, czyli system kamer i czujników, który powstał na 206 km tej granicy i w całości jest już użytkowany przez polskie służby graniczne.

W Podlaskiem zamknięte do odwołania są wszystkie drogowe przejścia graniczne z Białorusią. Czynne są jedynie przejścia kolejowe w Kuźnicy i w Siemianówce.