Straż Graniczna: w święta przerwa w budowie zapory, ale my będziemy na posterunkach

Podczas świąt prace nad budową zapory na granicy z Białorusią nie będą prowadzone, ale służba funkcjonariuszy Straży Granicznej trwa nieprzerwanie. Będziemy na posterunkach - powiedziała PAP rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska.

Budowa bariery, która stanie na 186 kilometrach granicy Polski z Białorusią, ruszyła 25 stycznia. Roboty na wielu odcinkach trwają od rana do późnych godzin wieczornych codziennie, również w niedziele.

Wyjątkiem jest okres świąt. W Wielką Sobotę czas pracy ma zostać skrócony, a w Wielkanoc i w Poniedziałek Wielkanocny budowa nie będzie prowadzona.

Na służbie pozostawać będą funkcjonariusze Straży Granicznej. Jak wyjaśniła rzeczniczka formacji, w sobotę na granicę polsko-białoruską wyjeżdża nowa grupa. "Ta grupa zmieni osoby, które wrócą na święta. Delegowania na ten odcinek granicy trwają już od sierpnia minionego roku" - zaznaczyła.

"Służba funkcjonariuszy SG trwa nieprzerwanie przez 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, niezależnie od warunków pogody. Podczas tych świąt też będziemy na posterunkach, aby inni mogli je bezpiecznie spędzać w domach z rodzinami" - podkreśliła rzecznika SG.

Jak zauważyła, rok temu granica była na pewno spokojniejsza. "Obecnie mamy za granicą naszego kraju wojnę, a na innym odcinku granicy atak hybrydowy. Jesteśmy na pierwszej linii działań, a w ciągu ostatnich miesięcy staliśmy się jedną z najważniejszych służb w naszym kraju" - oceniła.

"Dziękujemy wszystkim za życzenia świąteczne i zapewniamy, że zrobimy wszystko, aby przy wielkanocnych stołach czuli się państwo bezpiecznie" - powiedziała por. Michalska.

Mówiąc o postępach prac nad zaporą, wyjaśniła, że do tej pory przygotowano ponad 15 tysięcy pali fundamentowych, umieszczono prawie 6,5 tysiąca stalowych przęseł i zainstalowano 11 tysięcy słupów. Wybudowano też ponad 80 procent drogi technicznej, dzięki której SG będzie kontrolować zaporę i reagować na sygnały wysyłane z bariery elektronicznej.

Bariera elektroniczna - czyli urządzenia takie jak czujniki ruchu i kamery - zostanie zbudowana na 202 kilometrach i obejmie także część wód granicznych. Wykona ją firma Elektrotim, z którą Straż Graniczna 24 marca podpisała umowę na 332 mln złotych. Elektrotim ma 60 dni na opracowanie dokumentacji technicznej, która umożliwi rozpoczęcie budowy. Prace ruszą, gdy Komendant Główny SG zaakceptuje projekt.

"Projekt będzie obejmował wszystkie odcinki bariery elektronicznej wraz z Centrum Nadzoru w komendzie Podlaskiego Oddziału SG, podsystemy elektroniczne wchodzące w skład bariery elektronicznej, przyłącza energetyczne, a także światłowodowe łącza transmisyjne" - podkreśliła por. Michalska.

Zapora na granicy z Białorusią ma być gotowa do końca czerwca tego roku. Roboty budowlane wykonują Budimex oraz konsorcjum Unibepu i spółki zależnej Budrex, a stalowe elementy - konsorcjum trzech firm: Polimex-Mostostal, Mostostal Siedlce i Węglokoks. Umowy z tymi firmami Straż Graniczna podpisała 4 stycznia, a ich wartość to razem 1 mld 233 mln zł. Wraz z umową na perymetrię daje to koszt 1 mld 565 mln złotych.