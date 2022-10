Straż Graniczna: we wrześniu z Ukrainy do polski wjechało 737,5 tysiąca osób

We wrześniu odprawiliśmy z Ukrainy do Polski 737,5 tysiąca osób, a łącznie od 24 lutego ponad 6,7 mln osób - poinformowała w poniedziałek Straż Graniczna. Najwięcej osób w ciągu miesiąca, czyli 2 miliony, przybyło do Polski w marcu.

Straż Graniczna podsumowała na Twitterze liczbę odpraw osób, które przyjechały z Ukrainy od ataku Rosji na ten kraj.

SG podała, że we wrześniu odprawiła z Ukrainy do Polski 737,5 tysiąca osób, w sierpniu - 781 tysięcy, w lipcu - 722 tysiące, w czerwcu - 707 tysięcy, w maju - 669 tysięcy, a w kwietniu - 661 tysięcy.

Najwięcej, bo aż 2 miliony osób przybyło z Ukrainy do Polski w marcu. W pierwszych dniach wojny, od 24 do 28 lutego, tę granicę przekroczyło 355 tysięcy osób.

Łącznie od 24 lutego z Ukrainy do Polski Straż Graniczna odprawiła ponad 6,748 mln osób. Z kolei na Ukrainę od 24 lutego wyjechało z Polski ponad 4,962 mln osób.

Poniedziałek jest 222. dniem wojny Rosji przeciw Ukrainie.