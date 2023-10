Straż Graniczna: we wtorek 41 osób próbowało dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski

41 cudzoziemców próbowało we wtorek dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski, byli to m.in. obywatele Syrii, Iranu i Iraku; 13 z tych osób na widok polskich patroli zawróciło na Białoruś – podała Straż Graniczna w raporcie z minionej doby.

Koło Narewki i Białowieży (Podlaskie) zatrzymano dwóch kolejnych tzw. kurierów nielegalnych migrantów, obaj to Ukraińcy. Jeden z nich przyjechał po odbiór pięciu obywateli Afganistanu, drugi przewoził trzech Jemeńczyków - poinformowała SG w środę rano na platformie X (dawniej Twitter).

Według danych SG od początku roku na granicy polsko-białoruskiej było ok. 22 tys. prób nielegalnego jej przekroczenia. W marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju ok. 3 tys. W czerwcu zanotowano ich również niespełna 3 tys. W lipcu było 4 tys. takich prób, w sierpniu blisko 2,8 tys., we wrześniu - niespełna 1,1 tys., a dotąd w październiku - ponad 1,1 tys.

Nielegalni migranci zatrzymani w tym roku przez funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału SG pochodzili z ponad 50 krajów.

Na 186 km granicy z Białorusią zbudowana została w 2022 r. stalowa zapora o wysokości 5,5 m, która jest głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Jej uzupełnieniem jest system kamer i czujników, który powstał na 206 km tej granicy i w całości jest już użytkowany przez polskie służby graniczne.

SG szuka wykonawcy zapory elektronicznej na rzece Bug wzdłuż granicy z Białorusią w województwie lubelskim. Zabezpieczenia mają powstać na długości 172 km, planowany jest montaż m.in. ok. 4,5 tys. kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych oraz 1,8 tys. słupów kamerowych; centrum nadzoru powstanie w siedzibie Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie. Przetarg na inwestycję ma być rozstrzygnięty w połowie listopada, by prace mogły ruszyć jeszcze w tym roku.

Również w tym roku SG chce wyłonić w przetargu wykonawcę bariery elektronicznej na granicznych rzekach Świsłocz i Istoczanka w województwie podlaskim. Tu prace miałyby ruszyć w 2024 r.