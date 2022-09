Straż Graniczna: zamknęliśmy wszystkie dodatkowe ośrodki strzeżone dla migrantów

Zamknęliśmy wszystkie trzy dodatkowe ośrodki strzeżone dla migrantów, które utworzyliśmy w Wędrzynie, Białej Podlaskiej i Czerwonym Borze. Obecnie w naszych stałych ośrodkach jest ok. 500 cudzoziemców na ponad 820 miejsc - poinformowała PAP rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska.

Rzeczniczka SG zwróciła uwagę, że niektóre media pisały o złych warunkach w ośrodku dla migrantów, na który przed rokiem zaadaptowane zostały obiekty wojskowe w Wędrzynie. Tymczasem, jak wyjaśniła, ośrodek został zamknięty 19 sierpnia i zwrócony wojsku.

Porucznik przypomniała, że w związku z presją migracyjną Straż Graniczna w ubiegłym roku utworzyła trzy dodatkowe ośrodki strzeżone. Oprócz ośrodka w Wędrzynie były to też dwa miejsca należące do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej i w Czerwonym Borze. Również te ośrodki formacja oddała już Szefowi UdSC.

Straż Graniczna na stałe ma sześć ośrodków strzeżonych: w Kętrzynie, Białej Podlaskiej, Białymstoku, Przemyślu, Krośnie Odrzańskim i Lesznowoli. Są w nich miejsca dla ponad 820 osób.

Por. Michalska podkreśliła, że w ubiegłym roku w szczytowych momentach kryzysu na granicy z Białorusią w tego typu ośrodkach przebywało ponad 1800 cudzoziemców. "W tej chwili tych osób jest około 500, dlatego zrezygnowaliśmy z dodatkowych miejsc" - wyjaśniła.

Jak dodała, obecnie w ośrodkach strzeżonych najwięcej jest obywateli Iraku (150 osób), a także Pakistanu i Egiptu (po ok. 30 osób).

Do ośrodków strzeżonych decyzją sądu trafiają cudzoziemcy, którzy w Polsce przebywają nielegalnie. Średni czas ich pobytu w tych miejscach to trzy miesiące. Są tam m.in. osoby, które po nielegalnym przekroczeniu granicy złożyły wniosek o status uchodźcy, osoby, którym tego statusu odmówiono i są zobowiązane do powrotu, te, które po nielegalnym przekroczeniu granicy były w szpitalach, a także obcokrajowcy będący organizatorami nielegalnej migracji, którzy mają być deportowani.

Od końca października ubiegłego roku, gdy weszły w życie nowe przepisy, pozostali cudzoziemcy, którzy zostali zatrzymani niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy, otrzymują postanowienia z nakazem opuszczenia Polski i są zawracani do linii granicy. W postanowieniach mają też orzeczony zakaz wjazdu do strefy Schengen na okres do 3 lat.