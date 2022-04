Straż Miejska: Nie ma zakazu strzelania z petard na Wielkanoc, ale nie można naruszać spokoju publicznego

Prawo nie zakazuje zwyczajowego strzelania z petard podczas procesji rezurekcyjnej rozpoczynającej obchody Wielkiej Nocy. Trzeba jednak pamiętać, żeby nie zakłócać spokoju publicznego – wyjaśnia rzecznik stołecznej straży miejskiej Sławomir Smyk.

Smyk przyznaje, że zwyczaj strzelania z petard wciąż istnieje w stolicy. Zwraca jednak uwagę, że strażnicy obserwują, iż "tego typu zdarzeń jest coraz mniej". "Prawdopodobnie odchodzi się od tej tradycji" - ocenia.

Rzecznik informuje, że "prawo ogólnie obowiązujące nie zabrania używania tego typu materiałów (petard - PAP)". "Lokalnie, w niektórych gminach są wydawane takie zakazy, natomiast w Warszawie zakazu nie ma" - dodaje.

Wyjaśnia, że "obyczaj, tradycja, to pewnego rodzaju niepisane prawo, które obowiązuje na terenie, gdzie jest ona żywa". "Trzeba mieć na uwadze, że strzelanie z petard podczas rezurekcji, to zwyczaj stosowany od wielu pokoleń. Jest jednak kwestia rozsądku przy używania fajerwerków" - dodaje.

Przestrzega, że "jednak osoby, które używają petard lub fajerwerków mogą ponieść odpowiedzialność np. za zakłócanie spoczynku nocnego lub spokoju publicznego, wynika to z art. 51 Kodeksu Wykroczeń".

Zapowiada, że "w tym aspekcie straż miejska będzie zwracała uwagę na używanie fajerwerków".

Msza rezurekcyjna odprawiana jest w niedzielę, w pierwszy dzień świąt, tradycyjnie o godz. 6 rano. W dawnych czasach nabożeństwo to odbywało się w Wielką Sobotę o północy. W XVIII w. uroczystość przeniesiono na godziny poranne. Wówczas przyjął się zwyczaj strzelania i to nie tylko ze strzelb, ale nawet z armat. Wystrzały miały, według niektórych, budzić w Święto Zmartwychwstania świat do życia, a według innych, przypominać huk odwalonego kamienia, który był zatoczony na grób Chrystusa.

Podczas zaborów wielkanocny zwyczaj strzelania na wiwat został zakazany, ale powrócił wraz z odzyskaniem niepodległości. Przetrwał nawet w PRL, tylko, że wówczas do robienia huku używano kalichlorku, czyli substancji powstałej z połączenia chloranu potasowego z siarką, lub karbidu.

Zwyczaj strzelania na rezurekcję jest kultywowany w wielu miejscowościach. Jednak obecnie używane są petardy.

Wybuchy petard towarzyszą np. procesji rezurekcyjnej w podwarszawskich Markach w parafii św. Izydora. W mediach społecznościowych pojawiły się apele, aby o niedzielnych wystrzałach poinformować przebywających w mieście uchodźców z Ukrainy.