Straż Pożarna: ponad 2,5 tys. zdarzeń związanych z czadem, zginęły 54 osoby

Do 31 marca miało miejsce 2553 zdarzeń związanych z czadem. Poszkodowanych zostało 1087 osób, 54 zmarły - poinformowała w czwartek PAP Komenda Główna Straży Pożarnej. W ciągu 13 lat liczba zdarzeń i ofiar śmiertelnych zmalała o ponad połowę - dodała.

Ze statystyk przekazanych przez PSP wynika, że w sezonie grzewczym 2022-2023 strażacy podjęli 2553 interwencje związane z tlenkiem węgla. Poszkodowanych zostało 1087 osób, a 54 osoby zginęły. Dla porównania w ubiegłym roku było to 2435 zdarzeń, w których zostało poszkodowanych 988 osób, a 43 osoby zginęły.

Najwięcej interwencji - 726 strażacy podejmowali w grudniu, a najmniej - 228 w październiku. Ze statystyk wynika też, że najwięcej zdarzeń związanych z czadem miało miejsce w województwach śląskim - 638 i dolnośląskim - 287, a najmniej w województwach podlaskim - 18 i świętokrzyskim - 58.

Jak podaje Komenda Główna Straży Pożarnej, w ciągu 13 lat o ponad połowę zmalała liczba zdarzeń związanych z czadem - z 5653 do 2553. Tendencja spadkowa utrzymała się też, jeśli chodzi o liczbę poszkodowanych osób, z 2177 do 1087. Znacznie zmniejszyła się również liczba ofiar śmiertelnych - ze 111 w sezonie 2010/2011 do 54 w zakończonym 31 marca br.

Tlenek węgla (czad) ma silne właściwości toksyczne. Jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku. W układzie oddechowym człowieka wiąże się z hemoglobiną 250 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Objawami lżejszego zatrucia są ból i zawroty głowy, osłabienie i nudności. Następstwem ostrego zatrucia - przy dużych stężeniach tego gazu - może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność krążeniowo-oddechowa i śmierć.

Czad powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, występuje ono przy niedostatku tlenu.