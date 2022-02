Strażackie autokary czekają na uchodźców z Ukrainy

Strażacy przygotowali już autokary, które w razie potrzeby będą przewoziły uchodźców z punktów recepcyjnych do miejsc czasowego pobytu – poinformował w czwartek PAP rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski.

"W woj. podkarpackim mamy zgrupowane autokary, którymi w razie potrzeby będziemy przewozili uchodźców z Ukrainy" - zapewnił Kierzkowski. Podkreślił, że "na razie sytuacja na przejściach granicznych jest spokojna, uchodźców jeszcze tam nie ma, jest w miarę normalny ruch".

Rzecznik zapowiedział, że PSP jest przygotowana do zabezpieczenia logistycznego, ma namioty pneumatyczne, kwatermistrzowskie samochody ciężarowe z podnośnikami HDS.

"Jeżeli tylko przedstawiciele władz lokalnych, samorządowych czy wojewódzkich zwrócą się do straży o pomoc, ją otrzymają. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, będziemy wspierać wojsko, policję, tak jak to robiliśmy na granicy z Białorusią, np. dostarczając wodę pitną, wodę do sanitariatów, lub namioty do celów sztabowych" - wyjaśnił.