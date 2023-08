Strażacy, którzy przez ponad tydzień pomagali w gaszeniu pożarów w Grecji, wrócili do kraju

Do Polski wrócili strażacy, którzy przez ponad tydzień pomagali w gaszeniu pożarów w Grecji - poinformował w środę szef MSWiA Mariusz Kamiński. Dodał, że profesjonalizm i poświęcenie polskich strażaków to nasza najlepsza wizytówka na świecie.

Polscy strażacy, którzy wyjechali do Grecji pomagać w gaszeniu pożarów lasów, w poniedziałek opuścili bazę operacji i wyruszyli do kraju. W drodze do Polski przejechali przez Macedonię, Serbię, Węgry, Słowację i Czechy. W środę, w jednej z jednostek straży pożarnej w Katowicach, zaplanowano spotkanie strażaków m.in. z dziennikarzami.

"Do Polski wrócili strażacy, którzy przez ponad tydzień pomagali w gaszeniu pożarów w Grecji. Profesjonalizm i poświęcenie funkcjonariuszy Komendy Głównej PSP to nasza najlepsza wizytówka na świecie, a kolejna udana akcja jest tego najlepszym dowodem. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w #MisjaGrecja!" - napisał w środę na Twitterze Mariusz Kamiński.

W związku z pożarami lasów w Grecji wpłynęła prośba o pomoc ratowniczą w postaci tzw. modułów GFFFV.

Komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak w porozumieniu z premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Kamińskim zdecydowali o zgłoszeniu gotowości pomocy przez polskich strażaków. 18 lipca wieczorem rząd Grecji zaakceptował ofertę pomocy.

Polscy strażacy do Grecji wyruszyli 19 lipca z Krakowa. W misji uczestniczyło 149 strażaków i 49 pojazdów z województw małopolskiego i wielkopolskiego, którzy do Grecji przemierzyli prawie 2 tys. km.