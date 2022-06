Strażacy nadal zaangażowani w działania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy

Setnego dnia inwazji Rosji na Ukrainę Państwowa Straż Pożarna w dalszym ciągu jest mocno zaangażowana w działania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy. Oprócz strażaków PSP w gotowości są również słuchacze szkół pożarniczych.

W piątek mija 100 dni od inwazji Rosji na Ukrainę. Od tego czasu z Ukrainy do Polski wjechało prawie 3,8 mln osób i choć od pewnego czasu dane Straży Granicznej pokazują, że więcej osób wjeżdża do Ukrainy niż z niej wyjeżdża, to polskie służby mundurowe w dalszym ciągu są zaangażowane w pomoc uchodźcom.

Z informacji przekazanych przez Państwową Straż Pożarną wynika, że obecnie w działaniach związanych z pomocą uchodźcom zaangażowanych jest 71 strażaków i 53 pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej.

"W tej chwili jest spokojniej, jeżeli chodzi o zaangażowanie, ale do połowy marca pracy było naprawdę dużo. Bezpośrednio w działaniach na granicach zaangażowanych było nawet 500-600 osób, a w kulminacyjnym momencie w ciągu dnia w działania zaangażowanych było ponad 1200 strażaków" - przekazał rzecznik prasowy komendanta głównego PSP bryg. Karol Kierzkowski.

Dodał, że oprócz strażaków i pojazdów strażackich w działaniach biorą udział cztery autobusy, z czego trzy w województwie lubelskim i jeden w podkarpackim. Dodatkowo w działaniach bierze udział jeden autobus policji.

Na terenie szkół pożarniczych w gotowości pozostaje obecnie 389 słuchaczy wraz ze szkolnymi autobusami do natychmiastowej dyslokacji. "W ramach wsparcia działań administracji publicznej, Państwowa Straż Pożarna na stałe prowadzi działania w sumie na 12 dworcach kolejowych i autobusowych na terenie kraju. Jednocześnie, w razie konieczności, np. przyjazd pociągu z uchodźcami, doraźnie kierowane są siły i środki jednostek ochrony przeciwpożarowej na dodatkowe dworce w kraju" - powiedział Kierzkowski.

Dodał, że w celu uzupełnienia obsady pociągu medycznego kierowani są strażacy PSP posiadający kwalifikacje zawodowe ratowników medycznych. Do tej pory strażacy PSP uczestniczyli w sumie w siedmiu wyjazdach pociągu, gdzie zaangażowanych było 35 strażaków PSP.

Strażacy pomagają również w zabezpieczeniu medycznym centralnego punktu nadawania numerów PESEL na PGE Narodowy. Od 22 marca codziennie do działań kierowanych jest dwóch strażaków PSP, posiadających kwalifikacje zawodowe ratowników medycznych wraz ze specjalistycznym wyposażeniem.

Po inwazji Rosji na Ukrainę komendant główny PSP uruchomił ogólnokrajową akcję zbiórki sprzętu pożarniczego dla strażaków z Ukrainy. Akcja prowadzona jest w uzgodnieniu z komendantem głównym ukraińskich strażaków. Od 26 lutego br. przekazano z Polski łącznie 2668 palet sprzętu pożarniczego, w tym ubrania specjalne, hełmy, rękawice ochronne, buty strażackie, kamery termowizyjne, a także torby medyczne i węże strażackie. Do środy przekazano 200 pojazdów.

PSP współpracuje również ze strażami pożarnymi z całego świata, chcącymi zaoferować sprzęt pożarniczy dla strażaków z Ukrainy. Do środy przekazano m.in. agregaty prądotwórcze, motopompy, ubrania specjalne, sprzęt hydrauliczny, telefony satelitarne i inny sprzęt pożarniczy.

Dary przekazano m.in. z: Holandii, Włoch, Litwy, Czech, Belgii, Hiszpanii, Portugalii, Estonii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Łotwy, Szwecji, Francji, Kanady i USA. Dodatkowo w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Nisku (woj. podkarpackie) ustanowiono międzynarodową bazę pojazdów pożarniczych, wytypowanych do przekazania w ramach pomocy strażakom z Ukrainy. Obecnie na terenie bazy w Nisku znajduje się 126 pojazdów pożarniczych, które oczekują na transfer. Przekazano natomiast 13 pojazdów ofiarowanych przez straże pożarne z całego świata.

Od rozpoczęcia konfliktu PSP zaangażowana była m.in. w zapewnienie oraz koordynację transportu osób z przejść granicznych do punktów recepcyjnych oraz z punktów recepcyjnych do miejsc pobytowych na terenie województwa i kraju, transport żywności, łóżek, materacy, pościeli, koców i innych, do punktów recepcyjnych i miejsc pobytowych. Strażacy zaangażowani byli też w rozstawianie namiotów pneumatycznych z nagrzewnicami, służących jako doraźne miejsca do ogrzania się dla osób oczekujących na transport.