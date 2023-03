Strażnicy graniczni przejęli 7 imigrantów, którzy nielegalnie wjechali do Niemiec

Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej przyjęli 7 cudzoziemców, którzy wjechali na terytorium Niemiec bez wymaganych dokumentów. Wszyscy przekazani cudzoziemcy nadużyli prawa do swobody przemieszczania się - podały służby graniczne.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej ppor. Paweł Biskupik poinformował w czwartek, że funkcjonariusze z placówek w Zgorzelcu i Świecku we wtorek 21 marca przyjęli od strony niemieckiej kolejnych siedmiu cudzoziemców.

"Obywatele Afganistanu, Syrii i Turcji zostali zatrzymani przez niemiecką policję w związku z nielegalnym pobytem na terytorium Niemiec, a następnie przekazani w ramach readmisji funkcjonariuszom straży granicznej" - powiedział rzecznik.

Czworo cudzoziemców - obywateli Afganistanu i Syrii przekazanych zostało przez służby niemieckie funkcjonariuszom Straży Granicznej z placówki w Zgorzelcu. Cudzoziemcy zostali zatrzymani na terenie Niemiec za nielegalny wjazd i pobyt, a że wcześniej starali się w Polsce o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zgodnie z przepisami zostali przekazani przez służby niemieckie do naszego kraju.

Troje Afgańczyków (matka z dziećmi) po przekazaniu przez niemiecką policję, zdecydowało się złożyć wniosek o ochronę międzynarodową na terytorium naszego kraju. Po zakończeniu czynności rodzina Afgańczyków została przewieziona transportem humanitarnym do jednego z otwartych ośrodków dla cudzoziemców.

Natomiast wobec przyjętego obywatela Syrii, który w 2022 roku przyleciał do Polski aby odwiedzić rodzinę, a zdecydował się złożyć wniosek o udzielenie w Polsce zezwolenia na pobyt czasowy, wszczęto postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu.

Ponadto w tym samym dniu funkcjonariusze SG ze Zgorzelca przyjęli kolejnych dwóch obywateli Syrii, którzy przebywali na terytorium Niemiec bez wymaganych dokumentów.

"Syryjczycy dzień wcześniej w Zgorzelcu nielegalnie przekroczyli polsko-niemiecką granicę państwową. Obcokrajowcy nie posiadali wymaganych dokumentów uprawniających ich do pobytu w naszym kraju. Wobec Syryjczyków zostały wszczęte postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu do własnego kraju" - powiedział rzecznik.

Z kolei funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Świecku 21 marca przyjęli od strony niemieckiej obywatela Turcji, który na terenie Niemiec przebywał nielegalnie. Jak ustalili funkcjonariusze SG, cudzoziemiec do Polski przyleciał w 2022 roku i po wykorzystaniu wizy turystycznej, zamiast wrócić do Turcji, zdecydował się nielegalnie przekroczyć granicę z Niemcami.

"Z uwagi na to, że 21-latek z Turcji przebywa na terytorium Polski bez wymaganych dokumentów został on zatrzymany. Wydano także decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, w której orzeczono o zakazie ponownego wjazdu na terytorium państw Schengen przez sześć miesięcy" - powiedział rzecznik.