Strzeżek (Porozumienie) apeluje do resortu zdrowia: wpuśćcie dr. Grzesiowskiego na spotkanie z Kraską

Jan Strzeżek (Porozumienie) wyraził oburzenie z powodu decyzji resortu zdrowia, które nie zgodziło się, by w piątkowym spotkaniu przedstawicieli sił parlamentarnych z wiceministrem zdrowia Waldemarem Kraską wziął udział dr Paweł Grzesiowski. Zaapelował do MZ, by dopuściło jednak eksperta do dyskusji.

Spotkanie poświęcone walce z czwartą falą pandemii Covid-19 ma rozpocząć się o godz. 14 w Sejmie. Oprócz wiceszefa resortu zdrowia Waldemara Kraski, prezesa NFZ Filipa Nowaka i członków Rady Medycznej przy premierze, udział w spotkaniu zapowiedziały kluby: PiS, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy oraz Koalicji Polskiej-PSL, a także koła: Konfederacji, Polski 2050, Porozumienia i Kukiz'15.

Porozumienie ma reprezentować rzecznik tego koła Jan Strzeżek, który chciał, by podczas narady towarzyszył mu ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z Covid-19, dr Paweł Grzesiowski. "Zaprosiliśmy pana dr. Grzesiowskiego, żeby powiedział nie tylko rządzącym, ale również pozostałej części opozycji, jak należy walczyć z pandemią i jak tę pandemią można pokonać. Niestety Ministerstwo Zdrowia odmówiło nam jego udziału" - powiedział Strzeżek na briefingu w Sejmie.

Według niego, resort zdrowia swą decyzję odmowną tłumaczył tym, iż dr Grzesiowski nie jest politykiem. "To oznacza, że na to spotkanie może wejść Janusz Kowalski, Anna Maria Siarkowska, mogą wejść antyszczepionkowcy, a nie może wejść ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z Covid-19. Domagamy się obecności pana doktora Grzesiowskiego na tym spotkaniu" - podkreślił Strzeżek.

"Nie zgadzamy się na to, żeby to resort zdrowia dyktował nam kto może, a kto nie może brać udziału w takich spotkaniach i nie zgadzamy się na kneblowanie ust ekspertom, którzy wiedzą jak pokonać pandemię" - zaznaczył rzecznik koła Porozumienia.

Zadeklarował jednak, iż pojawi się na spotkaniu, ponieważ chce zaprezentować postulaty swej partii. "Jesteśmy zwolennikami paszportów covidowych, szeroko dostępnych testów tak, żeby Polacy, również ci, którzy się nie chcą szczepić mieli możliwość normalnego funkcjonowania, ale nie stanowili zagrożenia dla zaszczepionej większości" - powiedział Strzeżek.

Dr Grzesiowski to krytyk poczynań rządu w walce z obecną falą pandemii. "Walka z pandemią...? Zalecenia Rady Medycznej są realizowane z kilkutygodniowym opóźnieniem albo w ogóle są ignorowane. Jak długo mamy czekać na decyzję (ministra zdrowia Adama Niedzielskiego - PAP) o przyspieszeniu dawki przypominającej po 5 m-cach dla 50+? Pacjenci oczekują i chorują. Szczepionek nie brakuje" - to tylko jeden z ostatnich twitterowych wpisów dr. Grzesiowskiego.

Piątkowe spotkanie ma być kontynuację dyskusji, która na temat walki z Covid-19 odbyła się w środę z inicjatywy marszałek Sejmu Elżbiety Witek.