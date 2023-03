Stu nowych kandydatów do służby w wielkopolskiej brygadzie WOT

Około stu kolejnych osób zdecydowało się zostać żołnierzami 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (12 WBOT). Rekruci rozpoczęli właśnie szkolenie podstawowe w 151. batalionie lekkiej piechoty w Skwierzynie (Lubuskie) – poinformowała oficer prasowa 12 WBOT por. Anna Jasińska-Pawlikowska.

"W piątek rekruci rozpoczynają nowy rozdział życia - 16-dniowe szkolenie podstawowe. Od wybuchu wojny na Ukrainie, zainteresowanie służbą w WOT znacznie wzrosło. Widać to podczas kolejnych szkoleń podstawowych. W tym roku to trzeci nabór do naszej brygady" - dodała por. Jasińska-Pawlikowska.

Kandydaci na terytorialsów ponad dwa tygodnie spędzą na poznawaniu podstaw rzemiosła wojskowego i swojego etatowego sprzętu wojskowego. Pierwszego dnia, przekraczając bramę jednostki, rekruci pobierają sorty mundurowe i sprzęt niezbędny do szkolenia.

Podczas szkolenia instruktorzy i dowódcy zaznajomią rekrutów m.in. z podstawami taktyki, topografii, pierwszej pomocy medycznej na polu walki, a także z posługiwania się bronią. W 14. dniu szkolenia, ochotnicy stawią czoła egzaminowi z tzw. pętli taktycznej.

"Jeśli pomyślnie przejdą sprawdzian, czeka ich uroczysta przysięga wojskowa, która tym razem odbędzie się w Gorzowie Wlkp. Na tym szkolenie jednak nie kończy się. Od chwili wypowiedzenia słów roty, terytorialsi zobowiązani są do odbywania obowiązkowych ćwiczeń rotacyjnych raz w miesiącu" - dodała Jasińska-Pawlikowska.

Podczas szkoleń rotacyjnych żołnierze WOT doskonalą umiejętności, a pełnie wyszkolenie żołnierza tej formacji zajmuje trzy lata. W pierwszym roku jest to szkolenie indywidualne, w drugim specjalistyczne, natomiast ostatnim etapem jest szkolenie zgrywające pododdziały.