Studenci optometryści z UW badają wzrok ukraińskich uchodźców i zaopatrują ich w okulary

Akcję bezpłatnego badania wzroku ukraińskich uchodźców i zaopatrywania ich w okulary prowadzą studenci optometrystyki z Uniwersytetu Warszawskiego. W ciągu pierwszych dwóch tygodni akcji przebadano ponad trzydziestu pacjentów.

Akcja "Badania wzroku i okulary dla Ukrainy" odbywa się w Akademickim Centrum Kształcenia Optometrystów Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Pasteura 7 w Warszawie. Badanie trwa około godziny. Zapisy odbywają się elektronicznie: http://acko.asysto.pl oraz drogą mailową: acko@uw.edu.pl.

"Zdarza się, że osoby uciekające przed wojną w Ukrainie docierają do Polski bez okularów. Zapomniały je zabrać lub te zniszczyły się w czasie długiej podróży. Część trafiających do nas osób nie ma aktualnych badań albo zostały one wykonane nieprecyzyjnie" - powiedział cytowany w komunikacie przesłanym PAP dr hab. Jacek Pniewski, kierownik kierunków Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii (ESOOiO) oraz Optometria, który koordynuje działania wolontariuszy. Na badania trafiają osoby w różnym wieku - od dzieci i nastolatków po osoby starsze.

Na potrzeby akcji magistrantki i magistranci wykonują badania wzroku, natomiast ich młodsi koledzy i koleżanki, studiujący na studiach licencjackich, zajmują się oprawieniem soczewek w ramach zajęć w pracowni optyki okularowej. Po wykonaniu badania optometrystka wystawia receptę na okulary i zamawia potrzebne do ich wykonania soczewki.

"Soczewki, użyte do produkcji okularów dla uchodźców, otrzymujemy od zaprzyjaźnionych firm za symboliczną złotówkę, nie płacimy też za oprawki - są to zwykle modele wycofane z ekspozycji" - dodał dr Pniewski. Akcję wspierają m.in. firmy HOYA oraz OPTIBLOK.

W ciągu pierwszych dwóch tygodni akcji przebadano ponad trzydziestu pacjentów, a liczba chętnych rośnie. Studenci przygotowali ulotki w języku ukraińskim, które dystrybuują w różnych miejscach, np. urzędach dzielnic.

Do tej pory studenci i studentki Wydziału Fizyki UW w ramach praktyk badali pracowników Uniwersytetu Warszawskiego i ich rodziny.

Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii to samodzielny kierunek studiów na Wydziale Fizyki UW. Są to czteroletnie studia I stopnia o profilu praktycznym i jednocześnie pierwsze oraz unikatowe studia licencjackie w Polsce, zaprojektowane zgodnie ze standardami Europejskiej Rady Optometrii i Optyki (ECOO). Ich ukończenie prowadzi do zdobycia pełnych kwalifikacji zarówno optyka okularowego jak i optometrysty - czytamy w komunikacie. Dodano, że optometrysta jest specjalistą wykonującym zawód należący do grupy zawodów paramedycznych i zajmuje się przede wszystkim pomiarem i korygowaniem wad wzroku. Uzupełnieniem studiów licencjackich są studia II stopnia (magisterskie) - Optometria, trwające 1,5 roku.