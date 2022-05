Studenci Politechniki Łódzkiej z nagrodą Best Gameplay na międzynarodowym konkursie

Stowrzona przez studentów Politechniki Łódzkiej gra "Bzzz! - Together in Power" zwyciężyła w kategorii Best Gameplay konkursu Indie Showcase na międzynarodowej konferencji Game Access Conference odbywającej się w Brnie (Czechy).

Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Politechniki Łódzkiej dr inż. Ewa Chojnacka, zespół DVD Unicorns, złożony ze studentów Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej w Instytucie Informatyki, rywalizował z projektami gier stworzonych najczęściej przez małe i średnie firmy z branży gier wideo.

"Projekt młodych twórców gier budził zainteresowanie jurorów i odwiedzających jakością wykonania oraz doskonałą prezentacją. Jednak kluczowa na drodze do zwycięstwa była świetna zabawa podczas gry w +Bzzz! - Together in Power+. Niejednokrotnie osoby grające wracały do stoiska studentów ze swoimi znajomymi, by zagrać ponownie" - zaznaczyła rzeczniczka PŁ.

Zdaniem grafika 3D w zespole DVD Unicorns Filipa Izydorczyka, branża gier wideo jest na tyle specyficzna, że liczy się w niej przede wszystkim dobry pomysł, niekoniecznie zaś duży budżet. "Dzięki temu nawet projekty studenckie, takie jak nasz, mają szanse rywalizować z komercyjnymi grami - wyjaśnił.

"W naszym zespole każdy wnosi trochę inne kompetencje. Dzięki połączeniu różnych umiejętności, doświadczeń i pomysłów mogliśmy stworzyć grę, przy której bawili się świetnie nawet najmłodsi gracze" - dodał Mateusz Majchrzak, w zespole odpowiedzialny za projektowanie poziomów.

Z kolei dr inż. Jarosław Andrzejczak z Instytutu Informatyki przypomniał, że jest to kolejna nagroda dla zespołu "Jednorożców". Poprzednie projekty wygrywały m.in. na ogólnopolskim konkursie Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych.