Studenckie Noble 2023 przyznane dziewięciorgu wybitnym studentom

Dziewięcioro studentów i studentek zostało w sobotę w Warszawie nagrodzonych Studenckimi Noblami 2023. W tym roku przyznano też nagrodę specjalną honorującą odpowiedzialne zarządzanie zasobami, jakimi dysponujemy.

Konkurs Studencki Nobel organizowany jest od 2009 r. przez Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS).

"Studencki Nobel to jedyny ogólnopolski program stypendialny organizowany przez studentów dla studentów. Naszą ideą było wyróżniać najbardziej wybitne, utalentowane osoby, otwierać im nowe furtki do rozwoju" - powiedziała PAP Julia Bańko, wiceprzewodnicząca do spraw projektów zarządu krajowego NSZ.

Konkurs umożliwia wyróżniającym się studentom prezentację osiągnięć naukowych i artystycznych. Laureaci wybierani są na podstawie kryteriów takich, jak m.in.: oceny ze studiów, aktywność naukowa, społeczna i artystyczna, współpraca z prasą naukową, a także działalność w samorządzie studenckim i w organizacjach studenckich.

Konkurs jest podzielony na dziewięć kategorii: nauki techniczne; sztuka; dziennikarstwo i literatura; nauki przyrodnicze i energetyka; fizyka i astronomia; medycyna i farmacja; nauki społeczne; nauki ekonomiczne oraz działalność społeczna.

W tym roku w szranki stanęło 840 uczestników i uczestniczek. Ich kandydatury oceniała Krajowa Komisja Konkursowa złożona z 49 naukowców z 18 uczelni.

W kategorii Dziennikarstwo i Literatura zwyciężyła Maria Lipińska, Nauki Społeczne - Andrzej Porębski, Medycyna i Farmacja - Natalia Sauer, Sztuka - Olena Matoshniuk, Nauki Przyrodnicze i Energetyka - Magdalena Trusińska, Nauki Ekonomiczne - Jarosław Pawlik, Nauki Techniczne - Mateusz Krzyziński, Działalność Społeczna - Jakub Wojtacha, Fizyka i Astronomia - Mikołaj Zawadzki.

Zwycięzcy otrzymali nagrody, ufundowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, o łącznej wartości 50 000 zł. Przyznano też nagrodę specjalną, związaną z działaniami 3W w wysokości 5 000 zł. Otrzymał ją Michał Cichowicz.

Działania 3W (woda-wodór-węgiel) dotyczą odpowiedzialnego zarządzania zasobami, jakimi dysponujemy; ich celem jest aktywizacja społeczeństwa, biznesu, świata nauki i administracji państwowej w kierunku zrównoważonego rozwoju gospodarki i społeczeństwa.

Wszyscy laureaci otrzymali także nagrody Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Akademii Humanitas w Sosnowcu w postaci "Złotych indeksów", umożliwiających studiowanie na dowolnym kierunku uczelni.