Suchoń po spotkaniu ws. pandemii: oczekujemy, że rząd zapomni o polityce i będzie kierował się rozsądkiem

Oczekujemy od rządu, że zapomni o polityce, będzie kierował się zdrowym rozsądkiem i zaproponuje konkretne projekty oraz rozwiązania w obszarze walki z pandemią COVID-19 - powiedział w piątek mediom poseł Mirosław Suchoń (Polska 2050).

Poseł uczestniczył w Sejmie w spotkaniu z udziałem m.in. wiceministra zdrowia Waldemara Kraski z przedstawicielami klubów i kół. Rozmowy poświęcone były walce z pandemią.

Jego zdaniem, na spotkaniu panował swoisty dwugłos ze strony przedstawicieli PiS. "Najpierw muszą poukładać swoje szeregi, a potem pracować nad zdrowiem Polaków" - stwierdził polityk Pilski 2050.

Poseł wyraził zadowolenie, że rząd w końcu zauważył, że sytuacja jest trudna - wiele osób choruje, wiele umiera. "Rząd do tej pory nie robił za wiele" - ocenił.

Dlatego, jak akcentował, Polska 2050 wezwała rząd, by przedstawił konkretny projekt ustawy, który będzie reakcją na to, co się dzisiaj dzieje.

"Dobrze by było, żeby takie spotkanie przestały przypominać jakąś rozmowę u cioci na imieninach, tylko żebyśmy rozmawiać na temat konkretnych propozycji przedstawionych przez rząd. Mamy nadzieję, że oprócz ustawy, która przewiduje fundusz kompensacyjny - o którego uchwalenie wnosiła Polska 2050 i który jest bardzo ważnym elementem proszczepionkowym - rząd przedstawi przynajmniej szkielet ustawy, która byłaby reakcją na dzisiejszą trudną sytuację" - powiedział poseł.

Suchoń poinformował, że podczas piątkowego spotkania z Kraską, Polska 2050 przedstawiła po raz kolejny propozycje m.in. dotyczące uprawnienia pracodawcy do kontrolowania paszportu covidowego.

"Ponowiliśmy także propozycję, by ten paszport obejmował sytuację, w których ktoś ma wynik negatywny lub jest ozdrowieńcem" - wskazał. "Nie jesteśmy za tym, by to powodowało jakąś segregację, ale jesteśmy za tym, by możliwa była organizacja pracy" - zaznaczył.

"Oczekujemy od rządu, że zapomni na chwilę o polityce i w działaniach będzie kierował się zdrowym rozsądkiem" - kontynuował.

Polityk wyraził pogląd, że "rząd unika konkretnych deklaracji". "Myślę, że na to ma też wpływ sytuacja w samym PiS-ie, w Zjednoczonej Prawicy, bo nawet tutaj na spotkaniu panował swoisty dwugłos ze strony przedstawicieli PiS. Najpierw muszą poukładać swoje szeregi, a potem pracować nad zdrowiem Polaków" - ocenił.

Ten dwugłos, jak wyjaśniał, polega na tym, że sygnalizowane są i propozycje wymagające ograniczeń, jak i takie, które od tego kierunku odbiegają.

Suchoń przekazał też, że Polska 2050 zaapelowała też do rządu, aby w swoich szeregach bardzo poważnie traktował przypadki, kiedy politycy, posłowie wprowadzają opinię publiczną w błąd, co do szczepień czy zachorowań.