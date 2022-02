Suchoń: Polska 2050 przedstawi rozwiązania wspierające przedsiębiorców podczas zachorowań pracowników

Polska 2050 przedstawi niebawem rozwiązania wspierające przedsiębiorców w czasie zachorowań pracowników i przeniesienia obowiązku wypłaty zasiłków w przypadku COVID-19 na ZUS – zapowiedział w rozmowie z PAP poseł Polski 2050 Mirosław Suchoń.

Od kilku tygodni Polska 2050 prowadzi w całej Polsce kampanię społeczno-informacyjną pod hasłem "PiS Jest Za Drogi".

"Jako mieszkańcy województwa śląskiego doskonale wiemy, co to jest ciężka praca. Doskonale potrafimy gospodarować każdym groszem tak, by na wszystko starczyło" - powiedział Suchoń, odpowiedzialny za budowanie struktur politycznych Polski 2050 w woj. śląskim.

Podkreślił, że dzisiaj to gospodarowanie jest coraz trudniejsze, ponieważ życie stało się coraz droższe. Wskazał przy tym na wzrastającą inflację oraz konsekwencje wprowadzania Polskiego Ładu. "I my w Katowicach pokazujemy wszystkim mieszkańcom naszego województwa, że rządy PiS-u są zwyczajnie za drogie" - podkreślił.

Polityk zwrócił także uwagę na wysokie koszty porozumienia z Czechami ws. elektrowni Turów, które - z jego wyliczeń - mogą wynieść nawet 500 mln złotych. "To budżet średniej wielkości miasta, a przecież istniała szansa na osiągnięcie tego porozumienia, ponosząc dużo niższe koszty" - zaznaczył.

Suchoń nawiązał również do dramatycznej sytuacji polskich przedsiębiorców, którzy - jak wyliczył - w ciągu zaledwie pierwszych 26 dni stycznia, zostali zmuszeni do zamknięcia 23,5 tysiąca przedsiębiorstw. "To ponad 32 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku" - zaznaczył. "Jednocześnie powstało jedynie 16,4 tys. nowych działalności gospodarczych i jest to wynik o 16 proc. gorszy niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku" - dodał.

Zwrócił też uwagę, że podwyższanie kosztów życia powoduje nakręcanie spirali inflacji. "Możemy się spodziewać, że życie w kolejnych miesiącach będzie jeszcze droższe" - przyznał.

Polityk przypomniał, że pod koniec ubiegłego roku zaproponowana została tzw. Piątka Hołowni, pakiet rozwiązań zakładający m.in. obniżenie kosztów dostawy gazu, kosztów związanych z paliwem czy kosztów związanych z podatkami, które są nakładane na handel.

"Niebawem Polska 2050 przedstawi też rozwiązania wspierające przedsiębiorców podczas zachorowania pracowników i sposobu ich wynagradzania przez ZUS już od pierwszego dnia" - zapowiedział Suchoń.

Z informacji opublikowanej w tym tygodniu w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika, że w ramach planowanych przez MF zmian w Polskim Ładzie zostaną m.in. zmodyfikowane zasady ustalania dochodu przez przedsiębiorców dla celów składki zdrowotnej. Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, za który odpowiedzialne jest Ministerstwo Finansów.