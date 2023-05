Sunak: Szkolenia ukraińskich pilotów w obsłudze F-16 rozpoczną się latem

Szkolenia ukraińskich pilotów w obłudze amerykańskich samolotów wielozadaniowych F-16 rozpoczną się w miesiącach letnich - oznajmił w niedzielę premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak.

Sunak uczestniczy w szczycie grupy G7 w Hiroszimie w Japonii. Wypowiedź szefa brytyjskiego rządu przytoczyła agencja Reutera.

"Nikt nie chce pokoju (w wojnie z Rosją) bardziej, niż prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, ale warunki tego pokoju muszą być zgodne z założeniami Kijowa. Stoimy ramię w ramię z Ukrainą. Bezpieczeństwo tego państwa jest również naszym bezpieczeństwem" - podkreślił Sunak.

Jak dodał, obecność ukraińskiego przywódcy podczas szczytu G7 to "silny sygnał" wysłany Moskwie, że czołowe kraje świata zjednoczyły się we wsparciu Ukrainy. "Premier Japonii Fumio Kishida zasługuje na ogromne uznanie za zaproszenie Zełenskiego do udziału w tym wydarzeniu" - zauważył brytyjski polityk.

W piątek agencja AP powiadomiła, że prezydent USA Joe Biden poparł podczas nieoficjalnych rozmów na marginesie szczytu G7 inicjatywę szkoleń ukraińskich pilotów w obsłudze amerykańskich samolotów F-16. Jak dodano, treningi, które rozpoczną się w ciągu kilku miesięcy, prawdopodobnie zostaną przeprowadzone w Europie.

Biden miał też oznajmić w rozmowach z przywódcami pozostałych krajów G7, że szczegółowe decyzje w sprawie ewentualnego przekazania F-16 Ukrainie (kiedy to się odbędzie, ile samolotów zostanie udostępnionych i kto konkretnie je dostarczy) zapadną również w ciągu najbliższych miesięcy, gdy będą już trwały szkolenia pilotów.