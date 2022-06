"Super Express": PiS przetrwa bez Kaczyńskiego

Dziewięciu na dziesięciu wyborców PiS jest gotowych głosować na partię nawet bez Jarosława Kaczyńskiego - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu".

Ankietowani zapytani zostali, czy zagłosowaliby na PiS, gdyby Jarosław Kaczyński odszedł z polityki. 91 proc. odpowiedziało, że tak, 3 proc., że nie, a 6 proc., że nie wie.

"Ci wszyscy, którzy mówią, że dalej będą głosowali na PiS, nie mówią tego dlatego, że jest to partia prawicy. Głosowaliby na PiS dlatego, że jest to partia o profilu socjalnym. I to zapotrzebowanie na partie socjalne jest na całym świecie" - ocenia w "SE" politolog prof. Kazimierz Kik.

Sondaż przeprowadzono 21-22 czerwca na reprezentatywnej grupie 1011 dorosłych Polaków.