"Super Express": Syn Pileckiego chce 26 milionów odszkodowania od Polski

Andrzej Pilecki, syn rtm. Witolda Pileckiego domaga się od państwa ponad 26 mln zł zadośćuczynienia i odszkodowania za krzywdę doznaną przez jego ojca. Niebawem przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbędzie się pierwsza rozprawa – pisze we wtorek "Super Express".

Jak informuje dziennik, syn rotmistrza Witolda Pileckiego w rozmowie z "SE" potwierdził złożenie wniosku do sądu. "Nie chciał jednak rozmawiać o szczegółach. Informację o wpłynięciu takiego wniosku i planowanej rozprawie potwierdziły nam Sąd Okręgowy w Warszawie, a także Prokuratura Regionalna w Warszawie" - pisze gazeta.

"Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie, którego dotyczy zapytanie, wpłynął do Sądu Okręgowego w Warszawie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prokuratura została zawiadomiona o sprawie" - mówi w rozmowie z dziennikiem rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Marcin Saduś.

Według "SE" pełnomocnicy Andrzeja Pileckiego wnioskują o łączną kwotę 26 102 978,50 zł. "Wniosek ten rozbili na trzy elementy" - czytamy.

"Pierwszy to odszkodowanie za wyrok śmierci. Wniosek dotyczy zarządzenia na rzecz Andrzeja Pileckiego kwoty 25 mln zł wraz odsetkami +tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną przez ojca wnioskodawcy Witolda Pileckiego na skutek wydania i wykonania wyroku WSR w Warszawie z dnia 15 marca 1948 (…)+" - podaje dziennik.

Gazeta wskazuje, że drugim elementem jest "żądanie ponad 36 tys. zł za +szkodę doznaną przez ojca wnioskodawcy Witolda Pileckiego (…)+ na skutek tego samego wyroku". "Zaś trzeci to zasądzenie kwoty 1 102 978,50 zł z odsetkami +tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną przez ojca wnioskodawcy Witolda Pileckiego na skutek pozbawienia go wolności w okresie od 8 maja 1947 r. do 25 maja 1948 r.+" - dodaje "SE".