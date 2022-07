Suski o głosowaniu nad akcesją Szwecji i Finlandii do NATO: w Sejmie jest trochę miłośników Moskwy

Zdecydowana większość partii opozycyjnych poprze ustawy dotyczące ratyfikacji akcesji Szwecji i Finlandii do NATO - ocenił w czwartek w Studiu PAP wiceszef klub PiS Marek Suski. Jednocześnie zauważył, że "miłośników Moskwy w polskim Sejmie trochę jest".

W czwartek Sejm ma głosować nad projektami ustaw dotyczącymi ratyfikacji akcesji Finlandii i Szwecji do NATO. Aby nowe kraje mogły przystąpić do liczącego obecnie 30 członków NATO, każde państwo członkowskie Sojuszu musi wyrazić na to zgodę. W Polsce taka zgoda na ratyfikację w formie ustawy uchwalana jest w Sejmie zwykłą większością głosów w obecności połowy ustawowej liczby posłów. Następnie ustawa trafia pod obrady Senatu, a potem do prezydenta.

W środę połączone sejmowe komisje: spraw zagranicznych i obrony narodowej opowiedziały się za projektami dotyczącymi akcesji Szwecji i Finlandii do NATO. Posłowie podkreślali, że dołączenie tych krajów do Sojuszu to historyczny moment i zwiększenie bezpieczeństwa Polski.

Wiceszef klubu PiS Marek Suski w czwartek w rozmowie z PAP.PL zapytany czy przewiduje jakieś problemy podczas zaplanowanego na czwartek głosowania w Sejmie w sprawie tych projektów ocenił, że "zdecydowana większość partii opozycyjnych" poprze te ustawy.

"Nasi oponenci bardzo się kierują trendami w Unii Europejskiej" - dodał poseł. Jednocześnie zauważył, że "miłośników Moskwy w polskim Sejmie trochę jest". "Nie wiem, czy będą próbować zawetować (tę ustawę), czy utrudniać obrady" - dodał.

Jak jednak podkreślił, Polska będzie w czołówce krajów, które ratyfikują ustawy dające zgodę na przystąpienie tych krajów do NATO. "Jesteśmy w tej części Europy, w której trwa wojna i najbardziej odczuwamy potrzebę rozszerzenia NATO" - dodał Suski.

Poseł zauważył, że nie wszystkie kraje są "entuzjastycznie nastawione" do przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO, wymieniając w tym kontekście Turcję. "Państwa, które są daleko, które z Rosją robią interesy, handlują, mają na swoim terytorium wielu turystów z Rosji - te niekoniecznie będą chciały denerwować Putina" - dodał. "To może potrwać" - ocenił Suski mówiąc o czasie trwania procesu ratyfikacji akcesji przez wszystkie kraje NATO.

Dotąd cztery kraje ratyfikowały akcesję Szwecji i Finlandii do NATO - jako pierwsze: Dania, Norwegia, Islandia i Kanada. We wtorek ambasadorowie krajów NATO podpisali protokoły akcesyjne Finlandii i Szwecji w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli w obecności fińskiego ministra spraw zagranicznych Pekki Haavisto i szefowej szwedzkiej dyplomacji Ann Linde.

Cały wywiad z wiceszefem klubu PiS Markiem Suskim jest dostępny pod adresem https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1288053,gosc-studia-pap-marek-suski.html.