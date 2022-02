Suski o Polskim Ładzie: zostały popełnione błędy, konsekwencje muszą być

Ktoś jest odpowiedzialny za przygotowanie programu Polski Ład, który miał być bardzo dobry, a wyszedł, powiedzmy sobie, tak średnio; nie da się ukryć, że zostały popełnione błędy, więc jakieś konsekwencje tych działań muszą być - powiedział w piątek poseł PiS Marek Suski.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że minister finansów Tadeusz Kościński i jego zastępca Jan Sarnowski stracą stanowiska za chaos wokół Polskiego Ładu.

Według tych informacji nie jest wykluczone, że zmiany będą szersze, a na tę chwile nie ma decyzji, kto miałby zostać nowym szefem resortu finansów.

Jak przekazało źródło w PiS, ofertę miał otrzymać Piotr Nowak, ale póki co nie powiedział "tak". Z nieoficjalnych informacji wynika, że decyzje dotyczące zmian w rządzie mają być podejmowane na najbliższym posiedzeniu kierownictwa PiS.

Kilka dni temu wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział że ci, którzy przygotowywali wprowadzenie Polskiego Ładu "na poziomie politycznym, półpolitycznym, niezupełnie zapanowali nad tym, co jest im podległe i tam, być może, zadziałał brak dostatecznych kwalifikacji, być może także i brak dobrej woli". Zapowiedział też wyciągnięcie konsekwencji personalnych.

Poseł PiS Marek Suski pytany był w piątek w Polskim Radiu 24 m.in. o medialne doniesienia dotyczące możliwej dymisji ministra finansów Tadeusza Kościńskiego oraz o to, kto miałby go zastąpić; w tym kontekście wymieniani są m.in. obecny wiceminister finansów Artur Soboń oraz minister rozwoju i technologii Piotr Nowak. "Tego ja nie wiem, to jest decyzja premiera. (...) Słyszałem o jeszcze kilku innych możliwych kandydatach, więc to jeszcze przedwczesna informacja" - odpowiedział Suski.

Polityk nie chciał odpowiedzieć na pytanie, o jakich jeszcze nazwiskach słyszał; argumentował, że "nie chce robić plotek". Dopytywany, czy słyszał też o nazwiskach Sobonia i Nowaka, Suski potwierdził. "Też słyszałem" - powiedział. Pytany, kiedy dojdzie do zmian w rządzie, powtórzył, że to decyzja premiera.

Suski pytany był również o słowa Jarosława Kaczyńskiego o możliwym braku dobrej woli przy przygotowywaniu Polskiego Ładu. Na pytanie, czy oznacza to, że za program "odpowiadali sabotażyści", polityk PiS odparł: "Nie wiem". "Ale rzeczywiście sposób wprowadzenia tego Polskiego Ładu, za który premier przepraszał i nawet mówił, że zapewniało go Ministerstwo, że będzie tak, jak mówił - że do 12800 zł wynagrodzenia nikt nie straci, a później się okazało, że jak przyszły wytyczne z ministerstw, to ludzie już powyżej 5 tys. odnosili straty" - wskazywał.

"Jeśli ktoś popełnił taki błąd - bo nie da się ukryć, że tu zostały popełnione błędy - (...) więc jakieś konsekwencje muszą być tych działań. Trzeba to po pierwsze naprawić szybko, a po drugie, zawsze w takich sytuacjach ktoś jednak jest odpowiedzialny za przygotowanie programu, który miał być bardzo dobry, a wyszedł, powiedzmy sobie, tak średnio" - kontynuował Suski.

Na pytanie, jak będzie wyglądało naprawianie Polskiego Ładu, czy błędy będą korygowane drogą ustawową czy rozporządzeniami, polityk odparł: "Ja sądzę, że jednak będą potrzebne pewne zmiany ustawowe. Ale oczywiście w sposób szybki i taki być może natychmiastowy, być może będą to jakieś rozporządzenia". "Natomiast wydaje mi się, że jednak jakieś zmiany ustawowe będą konieczne i mam nadzieję, że będą szybko" - dodał.

Radio RMF FM informowało nieoficjalnie, że minister finansów Tadeusz Kościński i jego zastępca Jan Sarnowski stracą stanowiska za chaos wokół Polskiego Ładu. Według rozmówców PAP, nie jest wykluczone, że zmiany będą szersze, a na tę chwile nie ma decyzji, kto miałby zostać nowym szefem resortu finansów. Jak przekazało źródło w PiS, ofertę miał otrzymać Piotr Nowak, ale póki co nie powiedział "tak". Z nieoficjalnych informacji wynika, że decyzje dotyczące zmian w rządzie mają być podejmowane na najbliższym posiedzeniu kierownictwa PiS, które zaplanowane jest na poniedziałek.

Rzecznik rządu Piotr Müller przypomniał w środę w TVP Info, że już w pierwszej połowie stycznia, kiedy pojawiły się pierwsze informacje o błędach po wejściu w życie podatkowej części Polskiego Ładu, premier Mateusz Morawiecki przyznał, że jest kilka rzeczy, które wymagają korekty w Polskim Ładzie i zaznaczył również, że "później przyjdzie czas na wnioski personalne". "I to jest ten czas. Lada moment takie informacje zostaną przekazane" - powiedział rzecznik rządu.

"To oczywiście dotyczy możliwości korekt również w samym kierownictwie resortu" - powiedział rzecznik rządu. "Ale poczekajmy, bo jeszcze ostateczne decyzje, co do konkretnych osób nie zapadły, natomiast kierunkowa decyzja, że odpowiedzialność za niektóre błędy będzie musiała być zrealizowana, jest podjęta" - dodał Müller.