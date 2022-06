Suski o starcie w wyborach z Kukizem: to jest możliwe

Różne rzeczy widziałem i to jest możliwe - powiedział we wtorek poseł PiS Marek Suski, pytany o możliwość wspólnego startu w wyborach PiS z Pawłem Kukizem. Dodał, że wyobraża sobie też ponowny start PiS z Solidarną Polską i Zbigniewem Ziobro.

Suski zapytany we wtorek w radiu RMF FM czy Prawo i Sprawiedliwość pójdzie do wyborów razem z Pawłem Kukizem, odparł: "Tego nie wiem. Różne rzeczy widziałem. To jest możliwe. Nawet wczoraj rozmawiałem z Pawłem, bardzo sympatycznie, żeśmy rozmawiali".

Na pytanie, czy takie "sympatyczne rozmowy" mogą oznaczać wspólny start, Suski podkreślił, że "często takie sympatyczne rozmowy są otwarciem drogi do współpracy". "A dzisiaj w parlamencie współpracujemy z Pawłem i jego grupą posłów" - dodał.

Pytany, czy wyobraża sobie wspólny start, po tym wszystkim co się dzieje i działo ze Zbigniewem Ziobro i Solidarną Polską, Suski powiedział: "Oczywiście, że sobie wyobrażam". Jak dodał, pamięta co mówił o Solidarnej Polsce i nie zmienia swojego zdania. "Natomiast w polityce zawiera się kompromisy, które są ciężkie czasami, trudne" - podkreślił polityk.

Ale - jak dodał - "jeżeli mielibyśmy oddać władzę tym, którzy chętnie, by Polskę zlikwidowali, to lepiej iść z takimi ludźmi". "Poza tym, czy ktoś jest bez wad? Każdy z nas ma jakiejś wady" - powiedział Suski.

"To jest wybór pomiędzy uczuciami, a rozumem. Rozum mówi, że trzeba ratować Polskę, bo mamy dzisiaj, można powiedzieć, dwa takie fronty, które nas z dwóch stron atakują. Jedni mówią, że prowadzimy wojnę z Unią, a drudzy, że zdradzamy Polskę. A między zdradą, a wojną jest jeszcze duży obszar twardych negocjacji, i my twardo negocjujemy z Unią broniąc polskich interesów" - podkreślił poseł PiS.

Suski był też pytany, o wypowiedź szefa KPRM Michała Dworczyka o tym, że zbliża się moment odejścia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z rządu. "Mogę tylko potwierdzić, że się zbliża" - powiedział. Jak dodał, nie wie, kiedy dokładnie to nastąpi.

"Prezes zapowiedział, że odejdzie. Miał odejść na początku tego roku, ale wybuchła wojna i powiedział, że niestety w związku z wojną jest konieczność, żeby był w rządzie i przygotowywał też tą ustawę o obronie ojczyzny. Z tego powodu nie odszedł. Teraz zapowiada, że wkrótce odejdzie, czyli moment się zbliża" - powiedział Suski.