Suski: Tusk rozpaczliwe próbuje ratować kłamstwa Putina, kłamstwa swojego rządu i swoją formację

Dziś Platforma Obywatelska tonie i jej szef Donald Tusk rozpaczliwe próbuje ratować kłamstwa prezydenta Rosji Władimira Putina, kłamstwa swojego rządu i swoją formację - powiedział w czwartek poseł PiS Marek Suski, pytany o słowa Donalda Tuska o próbie dzielenia Polaków przez PiS.

Suski został zapytany w czwartek w TVP info o to, jak rozumie słowa lidera PO Donalda Tuska, który mówi o tym, że ujawnienie raportu przez podkomisję smoleńską z inną treścią niż ta, która została ustalona przez Macieja Laska i Jerzego Millera, "jest próbą dzielenia Polaków".

"Raport rządu Donalda Tuska, bo oczywiście podpisali się pod nim panowie wymienieni, ale to był raport rządu Tuska i Putina. Bo to było przepisanie tez, kłamstw z raportu Tatiany Anodiny, czyli tego raportu rosyjskiego. I dzisiaj po odrzuceniu tego raportu - on już nie jest obowiązującym dokumentem państwowym - zachodzi groźba, że chociażby za kłamstwa, fałszerstwa i dokonanie manipulacji za pośrednictwem tego raportu można ponieść konsekwencje, ponieważ fałszowanie rzeczywistości i kłamstwa przekazywane przez urzędników państwowych są karane" - powiedział polityk PiS.

Według niego, jest to obrona tego stanowiska, choćby przed tym, żeby nie ponieść nawet najmniejszych konsekwencji. "Bo, jak do tej pory, tylko jedna osoba została skazana za tę katastrofę, a tu moglibyśmy mieć całą grupę osób, która uczestniczyła w kłamstwie" - powiedział Suski.

"To jest obrona po pierwsze tego, a po drugie strach przed tym, że prawda zmiecie Platformę, bo rzeczywiście, jeżeli wszyscy ludzie będą widzieli, że Platforma kłamała posługując się kłamstwami Rosji i Putina, to każdy polski patriota widząc, czym to się kończy na Ukrainie, musi tę formację odrzucić" - zaznaczył poseł. "Dziś Platforma tonie i Donald Tusk rozpaczliwe próbuje ratować kłamstwa Putina, kłamstwa swojego rządu i swoją formację" - powiedział Suski.

Lider PO Donald Tusk w środę podczas Rady Krajowej PO nawiązał do 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej i publikacji raportu z prac podkomisji kierowanej przez Antoniego Macierewicza, gdzie znalazły się m.in. zdjęcia ciał ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 r. "Nie będę mówił o teoriach panów Macierewicza i Kaczyńskiego; chcę tylko powiedzieć, że to, co zrobili szczególnie w ostatnich godzinach, wykorzystując pamięć Polek, Polaków, szczególnie rodzin tych, którzy zginęli w katastrofie lotniczej nad Smoleńskiem, właściwie obrażając pamięć o ofiarach, po to tylko, żeby zaognić, jątrzyć, żeby rozpocząć kolejny rozdział tej politycznej wojny domowej, to jest coś niewybaczalnego" - powiedział Tusk. Dodał, że wstyd po tym, co stało się w ostatnich godzinach, zostanie z politykami PiS na zawsze.

Zaprezentowany w poniedziałek przez wiceprezesa PiS raport z pracy podkomisji smoleńskiej zawiera tezę, że katastrofa z 10 kwietnia 2010 r. była wynikiem "aktu bezprawnej ingerencji strony rosyjskiej". Według Antoniego Macierewicza raport "może i powinien stanowić podstawę podjęcia działań na arenie międzynarodowej, w tym możliwe złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka". W jego ocenie zgromadzony materiał jest "bezspornym i niepodważalnym" dowodem na eksplozję, która rozpoczęła katastrofę smoleńską. Według niego w sumie doszło do dwóch eksplozji - w lewym skrzydle i centropłacie TU-154M.

W latach 2010-2011 przyczyny katastrofy smoleńskiej badała Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego pod przewodnictwem ówczesnego szefa MSWiA Jerzego Millera. Komisja ustaliła wówczas, że przyczynami katastrofy smoleńskiej były: zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania, przy nadmiernej prędkości opadania, w warunkach atmosferycznych uniemożliwiających wzrokowy kontakt z ziemią i spóźnione rozpoczęcie procedury odejścia na drugi krąg. "Doprowadziło to do zderzenia z przeszkodą terenową, oderwania fragmentu lewego skrzydła wraz z lotką, a w konsekwencji do utraty sterowności samolotu i zderzenia z ziemią" - stwierdzał raport komisji Millera.