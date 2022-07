Suski: w czwartek w Sejmie projekty ws. ratyfikacji przystąpienia Szwecji i Finlandii do NATO (aktualizacja)

W czwartek między godz. 18 a 19.30 Sejm rozpatrzy punkty dotyczące ratyfikacji przystąpienia Szwecji i Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego - poinformował w środę dziennikarzy Marek Suski (PiS).

Do Sejmu wpłynęły we wtorek dwa projekty ustaw: o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Królestwa Szwecji i - analogicznie - Finlandii. Wyrażają one zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Królestwa Szwecji i Finlandii, podpisanego w Brukseli dnia 5 lipca 2022 r. Oba zostały skierowane do pierwszego czytania do Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych. W czwartek po południu - jak wynika z harmonogramu Sejmu - ma się odbyć ich drugie czytanie na posiedzeniu plenarnym.

"Jutro między godz. 18 a 19.30 mamy punkt dotyczący ratyfikacji przystąpienia Szwecji i Finlandii do Traktatu Północnoatlantyckiego" - poinformował dziennikarzy w środę Suski.

Jak dodał, najpierw zostanie omówiony projekt dotyczący Szwecji, a później Finlandii; po godz. 19.30 - w bloku głosowań - odbędzie się głosowanie na projektami.

"Niestety nie będziemy pierwsi (...), ale będziemy się spieszyć" - zapewnił wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Suski dopytywany, czy jest w tej sprawie konsensus odparł, że nie słyszał sprzeciwu. "Chociaż nie jestem pewien, czy jeden z posłów nie zgłosi sprzeciwu. Nie wymieniam nazwiska, ale się domyślam, że może być jakiś sprzeciw" - zaznaczył Suski.

Podczas ubiegłotygodniowego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie przywódcy NATO przyjęli nową koncepcję strategiczną; uznali w niej, że Rosja jest największym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników oraz dla pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim. NATO zdecydowało także o wzmocnieniu wschodniej flanki oraz o zaproszeniu Finlandii i Szwecji do członkostwa. Po przystąpieniu tych krajów DO NATO, Sojusz będzie liczył 32 członków.

We wtorek ambasadorowie krajów NATO podpisali protokoły akcesyjne Finlandii i Szwecji w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli w obecności fińskiego ministra spraw zagranicznych Pekki Haavisto i szefowej szwedzkiej dyplomacji Ann Linde. Tego dnia Dania, Norwegia oraz Islandia jako pierwsze kraje NATO ratyfikowały akcesję Szwecji i Finlandii do NATO. We wtorek uczynił to także rząd Kanady.

W Polsce proces ratyfikacji wymaga uchwalenia przez parlament specjalnej ustawy, w której wyrażona zostaje zgoda na ratyfikację przez prezydenta RP protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego. Ustawa taka jest uchwalana zwykłą większością głosów w obecności połowy ustawowej liczby posłów. Następnie ustawa trafia pod obrady Senatu oraz do podpisu prezydenta. Po jej wejściu w życie prezydent ratyfikuje protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o rozszerzeniu Sojuszu.