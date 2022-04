Suwałki: 10 tys. euro z Niemiec dla Związku Ukraińców

Rada miejska w mieście Waren w Niemczech, które jest miastem partnerskim Suwałk (Podlaskie), przekaże 10 tys. zł na działalność Związku Ukraińców w Suwałkach. Do Suwałk trafiło do tej pory ok. tysiąc uchodźców z Ukrainy.

Magistrat w Suwałkach poinformował, że taka decyzja zapadła podczas ostatniej sesji rady miejskiej Waren. Informację o tej decyzji przekazał prezydentowi Suwałk burmistrz Waren Norbert Möller podczas wideo rozmowy, w której wzięła także udział przewodnicząca Związku Ukraińców w Suwałkach Anna Samoilenko.

"W tych trudnych czasach chcemy wykazać solidarność wobec naszych partnerów z Polski - Miasta Suwałki. Widzimy, że Polacy przejęli na siebie główny ciężar związany z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną na Ukrainie. Dlatego też razem z radą miejską podjęliśmy decyzję o przekazaniu środków finansowych na potrzeby działalności Związku Ukraińców w Suwałkach" - powiedział Norbert Möller podczas wideo rozmowy.

Urząd Miasta Suwałki poinformował, że do Suwałk trafiło ok. tysiąca obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Pomaga im m.in. Związek Ukraińców. Anna Samoilenko mieszka i pracuje w Suwałkach. Jest jedną z założycielek związku. Przyjechała do Polski z Doniecka po rozpoczęciu wojny w 2014 roku.

Magistrat informuje, że urzędnicy z Suwałk nadali do tej pory ponad 800 numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy.

"Wykonaliśmy swoją pracę w zakresie pomocy administracyjnej dla tych osób, dzieci otoczyliśmy opieką w przedszkolach. Dalej jako samorząd staramy się wspierać wszelkie działania związane z pomocą uchodźcom" - powiedział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.