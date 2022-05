Suwałki: 25-latek zginął w wypadku samochodowym

25-letni kierowca auta osobowego zginął w wypadku, do którego doszło w niedzielę rano na wjeździe do Suwałk - podała podlaska policja i straż pożarna. Doszło tam do zderzenia auta osobowego z cysterna przewożącą mleko.

Do zdarzenia doszło na ul. Utrata w Suwałkach - podała Elżbieta Zaborowska z zespołu prasowego podlaskiej policji.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że najprawdopodobniej kierowca auta osobowego z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającą z naprzeciwka ciężarówką. "Kierowca osobówki zginął na miejscu" - poinformowała Zaborowska. Dodała, że kierowca ciężarówki był trzeźwy.

Jak podał rzecznik komendy PSP w Białymstoku Piotr Chojnowski, 25-latek zderzył się z cysterną przewożącą mleko. W akcji ratunkowej brały udział trzy zastępy strażaków.

Na miejscu sprawę wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.

Miejsce zdarzenia można objechać lokalnymi uliczkami. Choć - jak zauważa policja - ruch w tej części miasta jest niewielki.