Suwałki: Akt oskarżenia w sprawie produkcji i przemytu prawie 14 ton narkotyków

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach (Podlaskie) skierowała do suwalskiego sądu akt oskarżenia wobec 22 osób podejrzanych o udział w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się produkcją i handlem narkotykami na dużą skalę. Służby zabezpieczyły w trakcie śledztwa prawie 14 ton narkotyków.

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach wraz z funkcjonariuszami Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzi śledztwo dotyczące międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej działającej od 2014 do 2020 roku na terenie Polski oraz Europy: Hiszpanii, Niemiec, Holandii, Finlandii, Szwecji, Anglii, Rosji, Białorusi, Bułgarii, Litwy i Łotwy.

W śledztwie ustalono w sumie 37 podejrzanych, którym prokurator przedstawił łącznie 283 zarzuty. Dotyczą one kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, udziału w tej grupie przestępczej, wprowadzania do obrotu i udziału w obrocie narkotykami, prania pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami i handlu bronią.

Na wniosek prokuratora zastosowano łącznie 30 tymczasowych aresztowań. Wobec niektórych podejrzanych stosowano środki wolnościowe w postaci dozorów policji, czy poręczeń majątkowych na łączną kwotę 2,2 mln zł.

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia obejmujący na razie 22 podejrzanych. Są to mężczyźni z różnych części Polski, w tym z województwa mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. 12 z nich jest nadal tymczasowo aresztowanych.

Jak poinformowała suwalska prokuratura, działalność grupy polegała na nabywaniu, przewożeniu, a także wytwarzaniu i wprowadzaniu do obrotu znacznych ilości narkotyków. W Polsce grupa działała na terenie województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego i świętokrzyskiego.

Śledczy ustalili, że przestępcy wyspecjalizowali się w przemycie z Hiszpanii do Polski ogromnych ilości marihuany. W 78 transportach przemycono ponad 12,6 ton tej substancji. Wyprodukowali także na terenie naszego kraju ponad 900 kg amfetaminy. Zabezpieczono różnego rodzaju inne substancje narkotyczne o masie około 200 kg.

Ponadto grupa ta zajmowała się praniem pieniędzy pochodzących z przestępstw narkotykowych, handlu bronią i fałszowania dokumentów.

W toku śledztwa ujawniono kilka pomieszczeń służących za magazyny narkotyków i pieniędzy. Zabezpieczono pieniądze i inne mienie należące do podejrzanych na kwotę 13,7 mln zł, 4 pojazdy wyposażone w specjalistyczne skrytki do przewozu narkotyków i pieniędzy, szyfrowane środki łączności, pistolet i karabin maszynowy, amunicję oraz 2 granaty bojowe.

Za przewożenie znacznych ilości narkotyków z państwa członkowskiego UE do Polski grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat pozbawienia wolności, a za wprowadzenie ich do obrotu w ramach zorganizowanej grupy przestępczej od 2 do 15 lat.