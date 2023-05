Suwałki: Dzięki karcie mieszkańcy zaoszczędzili ponad 3 mln zł

Mieszkańcy Suwałk zaoszczędzili w ubiegłym roku ponad 3 mln zł dzięki posiadaniu suwalskiej karty mieszkańca. Obecnie korzysta z niej ponad 34 tys. osób, czyli niemal 50 proc. ludności miasta.

Magistrat w Suwałkach poinformował, że według jego wyliczeń suwalczanie - dzięki posiadaniu karty - zaoszczędzili w ubiegłym roku 3 mln 135 tys. zł, z czego aż 1,2 mln zł to zwolnienia lub obniżki w opłatach za bilety komunikacji miejskiej. 661 tys. to oszczędności w opłatach za przedszkola, które są w Suwałkach darmowe. Ponad 574 tys. to z kolei zaoszczędzone środki w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji.Od początku realizacji programu, czyli od 1 września 2018 roku przyjęto w sumie 16 tys. 382 wnioski o wydanie Suwalskiej Karty Mieszkańca dla 34 tys. 148 mieszkańców.

Urząd Miasta informuje, że 22 tys. 358 mieszkańców korzysta z tzw. zwykłej karty, prawie 6 tys. osób posiada karty dla rodzin wielodzietnych, 4,7 tys. to karty dla seniorów a 1149 dla osób niepełnosprawnych. 21 tys. 10 osób posiada już karty elektroniczne.

Suwalska Karta Mieszkańca uprawnia do wielu zniżek i preferencji, m.in. bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży czy tańszych biletów dla pozostałych uczestników programu, tańszych biletów do Aquaparku Suwałki i innych obiektów sportowych Miasta Suwałki a także do zniżek przy zakupie biletów wstępu do Suwalskiego Ośrodka Kultury.

Do programu oprócz spółek miejskich przystąpiło dotąd ponad 30 firm prywatnych, które proponują 10-procentowe zniżki na swoje produkty i usługi dla posiadaczy karty.