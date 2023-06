Suwałki: Kolejne zarzuty ws. wyłudzeń podatkowych na ok. 1 mld zł

Prokuratura Regionalna w Białymstoku zatrzymała i postawiła dwóm mieszkankom Suwałk (Podlaskie) zarzuty dotyczące oszustw finansowych ws. wyłudzenia podatku VAT przy obrocie paliwami. Straty państwa w tej sprawie wynoszą ok. 1 mld zł.

Białostocka prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące kilku zorganizowanych grup przestępczych podejrzanych o to, że od marca 2013 do czerwca 2016 roku wprowadzały do obrotu na terenie Polski paliwa płynne i zmieniały w fakturach przeznaczenie oleju smarowego na olej napędowy.

Jak informuje rzecznik Prokuratury Regionalnej w Białymstoku Paweł Sawoń, chodzi o posługiwanie się poświadczającymi nieprawdę, nierzetelnymi fakturami VAT, składanie nierzetelnych deklaracji podatkowych, jak również tzw. prania brudnych pieniędzy.

Podejrzanym o kierowanie grupą jest m.in. suwalski biznesmen Dariusz M., były prezes klubu piłkarskiego Wigry Suwałki, który w 2016 roku usłyszał zarzuty dotyczące oszustw podatkowych. Mężczyzna przesiedział w areszcie kilka lat. Obecnie jest na wolności.

Drugi główny podejrzany to jego były wspólnik w interesach, Łotysz Igors T. W stosunku do niego białostocki sąd wydał pod koniec 2017 roku postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Prokuratura wydała za nim list gończy. Podejrzany przebywa prawdopodobnie poza granicami Polski i UE.

Prokuratura postawiła już w tej sprawie zarzuty dla ponad 200 osób. Niedawno zatrzymała księgową spółek kierowanych przez Dariusza M. Alinę S. Według prokuratury kobieta ukryła składniki majątku jego spółek na kwotę 646 mln zł.

Według prokuratury, sprawcy działali w celu uniknięcia zatrzymania środków pieniężnych przez urząd skarbowy w ramach prowadzonego postępowania z tytułu nieuiszczonego podatku VAT.

Prokuratura zatrzymała także prawniczkę głównego podejrzanego Agnieszkę M., której zarzuciła przejęcie na swoje konto 10 mln zł pochodzących z przestępstw skarbowych. Następnie realizowała przelewy na greckie konto Dariusza M., który kupił w Grecji nieruchomości turystyczne.

Podejrzane przebywają obecnie na wolności. Prokuratura zastosowała wobec nich poręczenie majątkowe w kwocie 20 tys. zł dla Aliny S. oraz 100 tys. zł dla Agnieszki M. Kobiety mają też zakaz opuszczania kraju.

Śledczy oraz urzędnicy skarbowi doprowadzili do ujawnienia i zabezpieczenia mienia w Polsce, jak i za granicą - o łącznej wartości ponad 22 milionów złotych. Wśród zabezpieczonych nieruchomości znajdują się dwie luksusowe wille z basenami położone na jednej z najbardziej atrakcyjnych turystycznie wysp greckich.

W śledztwie ogółem prokuratura dokonała zabezpieczeń na kwotę 80 milionów złotych.

Według wyliczeń śledczych, na przestępczej działalności kilku powiązanych grup Skarb Państwa stracił ok. 1 mld zł, w tym 280 mln zł podatku VAT.