Suwałki: Powstaje nowoczesna linia sortownicza odpadów za 30 mln zł

30 mln zł będzie kosztowała budowa instalacji do doczyszczania odpadów komunalnych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Suwałkach (Podlaskie).

Jak poinformował magistrat w Suwałkach, dzięki tej inwestycji mniej odpadów trafi na lokalne wysypisko śmieci.

Projekt zakłada budowę nowej hali o powierzchni 1210 metrów kw. oraz montaż linii sortowniczej. Planowa linia będzie wyposażona m.in. w rozrywarkę do worków, sito bębnowe, które będzie wydzielać trzy frakcje odpadów. Będą działały dwa separatory żelaza oraz separator optopneumatyczny służący do podziału butelek PET według kolorów.

Powstanie także kabina sortowania surowców płaskich, takich jak; karton, papier czy folia. Dodatkowo w ramach projektu przewidziano zakup dwóch ładowarek teleskopowych do obsługi instalacji.

"Inwestycja powstaje w związku z narzuconymi przez Komisję Europejską poziomami segregacji dla naszego kraju. Bez nowoczesnej linii sortowniczej nie byłoby możliwe, by to osiągnąć. Dlatego też od kilku lat miasto Suwałki oraz nasza spółka przygotowywały do realizacji ten projekt" - powiedział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Budowa została dofinansowana środkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 15,5 mln zł.