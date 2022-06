Suwałki: Rozpoczął się piknik - Dni Kawaleryjskie

Zawody sprawności ułańskiej, pokazy musztry konnej, zawody, inscenizacje i wiele innych atrakcji można zobaczyć podczas 21. Dni Kawaleryjskich, które rozpoczęły się w sobotę w Suwałkach (Podlaskie). Impreza potrwa dwa dni.

Dni Kawaleryjskie zainaugurowano w sobotę przemarszem kawalerii ulicami miasta oraz pokazami musztry konnej. Nad zalewem Arkadia, gdzie zjechali ułani i szwoleżerowie, odbywają się zawody kawaleryjskie, w tym próba dzielności konia.

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach Jerzy Brzozowski podkreślił, że Suwałki mają wielkie tradycje kawaleryjskie. Dodał, że w okresie międzywojennym były jednym z największych garnizonów kawaleryjskich w Polsce. Stacjonowały tam dwa pułki: 2 Pułk Ułanów Grochowskich i 3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich oraz mniejsze oddziały militarne.

"Wydarzenie to ma przypominać historię polskiego żołnierza i żołnierza suwalskiego, bo przed drugą wojną światową żołnierzy na koniach było bardzo dużo w Suwałkach. Dlatego organizatorzy zaprosili do nas kawalerzystów z całego kraju, by pokazali swoje umiejętności" - powiedział podczas otwarcia pikniku prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Najwięcej atrakcji, związanych z kawalerią, zaplanowano na niedzielę, drugi dzień imprezy. Piknik przeniesie się wtedy na wielki plac na osiedlu Północ, gdzie odbywać się będą wszystkie pokazy. Podczas imprezy przewidziano m.in. konkurs władania szablą, lancą, zawody i pokazy sprawności kawaleryjskiej. Kolejną atrakcją będzie pokaz woltyżerski oraz widowiskowy konkurs w skokach przez przeszkody.

Do Suwałk zjechało w tym roku kilkudziesięciu kawalerzystów: szwoleżerów, ułanów, strzelców, zwiadowców i artylerzystów konnych, zrzeszonych w kilkunastu stowarzyszeniach i grupach rekonstrukcyjnych przedwojennych pułków kawalerii.

Organizatorem imprezy są m.in.: Muzeum Okręgowe w Suwałkach oraz Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe.

W okresie przedwojennym Suwałki należały do największych garnizonów II RP. W jego skład przed wojną wchodziły: 41. Suwalski Pułk Piechoty Marszałka Józefa Piłsudskiego, 1. dywizjon 29. Pułku Artylerii Lekkiej oraz oddziały Suwalskiej Brygady Kawalerii, m.in. 2. Pułk Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego oraz 3. Pułk Szwoleżerów Mazowieckich im. gen. Jana Kozietulskiego. Te dwie ostatnie jednostki zostały odtworzone przez grupy rekonstrukcyjne i spotykają się przy takich okazjach jak suwalskie Dni Kawaleryjskie.

W sobotę zaplanowano też uroczysty apel z okazji 100-lecia przybycia do Suwałk 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płka Jana Kozietulskiego.