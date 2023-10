Suwałki: Ruszyła 2. edycja programu „Mieszkanie za remont”

28 wniosków wpłynęło do ogłoszonej przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach (Podlaskie) drugiej edycji programu „Mieszkanie za remont”. Spółka udostępnia suwalczanom mieszkania, ci je remontują i wynajmują na preferencyjnych warunkach.

Magistrat poinformował, że miejska spółka udostępni kolejną pulę, 12 wolnych i niezamieszkałych mieszkań osobom, które są zainteresowane ich wyremontowaniem na własny koszt, po to, by mogły je wynająć na preferencyjnych warunkach.

"Pierwszy próbny nabór uruchomiliśmy wiosną tego roku. Widzimy, że formuła spotyka się z zainteresowaniem naszych mieszkańców. Świadczy o tym kolejny dobrze przeprowadzony nabór, gdzie chętnych jest więcej niż mieszkań" - powiedział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

W drugiej turze zaproponowano 12 mieszkań. Koszt ich remontów może wynieść ok 440 tys. zł. Przedstawiciele ZBM TBS zweryfikują złożone wnioski, a następnie oceni je komisja mieszkaniowa działająca przy spółce.

Spółka ZBM TBS w pierwszej edycji udostępniła 11 mieszkań. Wówczas do ogłoszonego naboru zgłosiły się 43 osoby. Po weryfikacji złożonych wniosków kryteria formalne spełniło 24 z nich. Ostatecznie mieszkania wyremontowało i wynajęło 8 osób. Koszt remontów wyniósł 240 tys. zł.

Program "Mieszkanie za remont" to kolejna - obok programu "Od najemcy do właściciela"- propozycja miasta skierowana do mieszkańców Suwałk, którzy nie mają swojego mieszkania, a są zainteresowani długoterminowym, stabilnym i atrakcyjnym najmem lokali należących do miasta.