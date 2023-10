Suwerenna Polska dementuje doniesienia medialne, że nie poprze rządu z Mateuszem Morawieckim na czele

Klasyczne kłamstwo; stanowczo dementujemy bzdury w tym tekście - przekazała Suwerenna Polska, odnosząc się do publikacji RMF FM pt. "Suwerenna Polska wysyła sygnały, że nie poprze Mateusza Morawieckiego jako premiera".

We wtorek rano RMF FM podało - powołując się na nieoficjalne źródła - że "politycy Suwerennej Polski wysyłają sygnały, że nie poprą rządu, na którego czele stanie Mateusz Morawiecki, na pewno nie, jeśli nie będzie dla niego gwarancji sejmowej większości". "Dla ziobrystów obecny szef rządu jest głównym winowajcą wyborczej porażki Zjednoczonej Prawicy. Swoje stanowisko na temat Mateusza Morawieckiego Suwerenna Polska przekazała prezydentowi Andrzejowi Dudzie" - czytamy w tekście na portalu RMF24.pl.

Do artykułu odnieśli się we wtorek politycy Suwerennej Polski we wpisie opublikowanym na profilu formacji na platformie X. "Klasyczne kłamstwo! Stanowczo dementujemy bzdury w tym tekście" - napisano.

"Polecamy zająć się pracą, a nie kreowaniem alternatywnej rzeczywistości - kłamstw" - podkreśliła Suwerenna Polska.