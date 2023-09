Suwerenna Polska o bonusie za zjednoczenie

Wielu zazdrości Suwerennej Polsce tej pozycji, jaką ma. Mamy dwóch ministrów, wielu wiceministrów, a także 19 parlamentarzystów. To bardzo dużo – mówi na Kanale Wyborczym portalu WNP.PL Michał Wójcik, minister w rządzie Mateusza Morawieckiego, w rozmowie 1x1.

- Dostajemy bonus jako Zjednoczona Prawica właśnie za to, że jesteśmy zjednoczeni – podkreśla Michał Wójcik, minister i wiceszef Suwerennej Polski, w rozmowie z WNP.PL.

- W przeciwieństwie do drugiej strony, do partii opozycyjnych, jest jedność i siła. (…) Myślę, że także i tego nam zazdroszczą partie opozycyjne, ponieważ tam są kłótnie, tam nie ma programu, ciężko się wykuwa - podkreślał w rozmowie minister - członek Rady Ministrów.

Wójcik: sto konkretów Platformy Obywatelskiej to żaden konkret

Pytany o różnice programowe, rozmówca WNP.PL podkreślał znaczenie konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości - koalicjanta Suwerennej Polski.

- My już wiele bardzo ciekawych projektów programowych przedstawiliśmy. Natomiast jest jedna rzecz odnośnie opozycji, bo można wszystko przedstawić. Donald Tusk jest najlepszym przykładem tego, jak nie realizuje się programu, jak się jest niewiarygodnym - mówił minister.

Michał Wójcik, obecnie minister - członek Rady Ministrów, w latach 2016-2020 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zajmował się wówczas m.in. uszczelnieniem przepisów podatkowych, dzięki czemu do budżetu państwa napłynęły pieniądze wypływające dotąd - jak twierdzi minister - poza system podatkowy.

- Luka podatkowa została zmniejszona. W 2015 roku, kiedy zaczynaliśmy, to było bodaj 23 czy 24 proc., dzisiaj jest na poziomie 4-5 proc. To stąd między innymi bierzemy pieniądze na finansowanie wielu programów. Te pieniądze wypływały tak naprawdę do kieszeni przestępców. Przygotowywałem razem z ministrem Zbigniewem Ziobrą ustawę, która mówi o tym, że penalizowane jest wyłudzanie vatowskie, ale w sposób szczególny. To nowy rodzaj przestępstwa, za który przewidziano jedną z najwyższych kar w Europie, czyli 25 lat pozbawienia wolności - podkreślał Wójcik.

Spadochroniarze? Każda partia sama decyduje o tym, jakie daje osoby na listy

Michał Wójcik, wicelider Suwerennej Polski, zajmuje drugą pozycję na katowickiej liście Zjednoczonej Prawicy w wyborach do Sejmu. Pierwsze miejsce zajmuje premier Mateusz Morawiecki.

- Każda partia sama decyduje o tym, jakie osoby daje na poszczególne listy, biorąc pod uwagę sytuację w całym kraju. Taka jest decyzja polityczna Prawa i Sprawiedliwości. Ma pełną władzę, żeby ustalać listy wyborcze. I pan premier cztery lata temu kandydował także tutaj, na Śląsku. Pierwsza dwójka wyglądała dokładnie tak samo - mówił Wójcik.

Podczas rozmowy na kanale wyborczym WNP.PL minister Wójcik zapowiedział też zmianę ustawy metropolitalnej.