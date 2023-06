Suwerenna Polska o stanowisku Polski 2050 i PSL ws. 800 plus: Trzecia Droga chce uderzyć w polską wieś

PSL i Polska 2050 mówią de facto "nie" wielkiemu programowi społecznemu 800 plus, nie ma na to zgody. Trzecia Droga chce uderzyć w polską wieś, chcą uderzyć w polskie dzieci - mówili w środę politycy Suwerennej Polski.

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy podnoszącej świadczenie 500 plus do wysokości 800 zł miesięcznie; zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2024 roku. Szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że PSL zgłosi poprawkę do projektu zakładającą, że podwyższone z 500 do 800 zł świadczenie będzie przysługiwać dzieciom osób, które pracują. Z kolei Szymon Hołownia, lider Polski 2050, partii, która będzie startować w wyborach parlamentarnych wspólnie z PSL, zadeklarował, że nie będzie popierał tego projektu. Później Kosiniak-Kamysz mówił, że Hołownia popiera poprawkę PSL.

Tę sprawę skomentowali w środę na konferencji prasowej politycy Suwerennej Polski. "Pan Kosiniak jest za, pan Kamysz jest przeciwko, pan Hołownia mówi, że tego nie chce. Można powiedzieć, że jest to jedno wielkie wyborcze oszustwo (...) Widzimy dzisiaj, że są oni pokłóceni wewnątrz. Nie ma żadnej wspólnej drogi, jest wręcz jeden galimatias" - powiedział rzecznik Suwerennej Polski Jacek Ozdoba.

Z kolei zdaniem innego polityka tej formacji Janusza Kowalskiego, "tzw. Trzecia Droga chce uderzyć w polską wieś, chcą uderzyć w polskie dzieci, chcą ubóstwa polskich dzieci". "PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz (....) dzisiaj idzie znowu tą niewłaściwą drogą zwaną trzecią drogą, drogą liberałów. A pan Szymon Hołownia wprost mówi, że jest przeciwko wspieraniu polskich rodzin, przeciwko społecznym transferom, które zlikwidowały hańbę III RP, jeżeli chodzi o głód polskich dzieci" - mówił Kowalski.

Polityk podkreślił, że na wprowadzeniu 800 plus najbardziej skorzystają rodziny mieszające na wsi. "Kiedy dzisiaj słyszą polskie rodziny, że PSL i Polska 2050 mówią de facto +nie+ wielkiemu programowi społecznemu 800 plus, to nie ma na to zgody. Nie mam żadnych wątpliwości, że konsekwencją tego liberalnego podejścia Szymona Hołowni i Polski 2050 będzie zanurkowanie przez Trzecią Drogę poniżej progu wyborczego. (...) Skończą z wynikiem około 0 proc." - ocenił Kowalski.

Zgodnie z przyjętym we wtorek przez rząd projektem noweli ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości - 800 zł miesięcznie - ma nastąpić do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw. "Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r., dokonanej w styczniu 2024 r." - zaznaczono.

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.