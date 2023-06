Suwerenna Polska o transferze Cymańskiego: nie jest to żadnym zaskoczeniem

Poseł Tadeusz Cymański określił kierunek swojej działalności politycznej już kilkanaście dni temu; więc nie jesteśmy zaskoczeni. Cieszymy się z wieloletniej współpracy w ramach jednej partii - mówili politycy Suwerennej Polski Sebastian Kaleta i Mariusz Gosek.

Na czwartkowej konferencji prasowej Kaleta i Gosek zostali zapytani o informacje dot. przejścia do PiS posła Tadeusza Cymańskiego, wcześniej związanego z Solidarną Polską. W czwartek Cymański zapowiedział, że "jest w przededniu złożenia akcesji do Prawa i Sprawiedliwości". "Mówię z największym szacunkiem o kolegach z Suwerennej Polski (...) Nie zmieniam frontu, zmieniam jedynie pozycje strzeleckie" - powiedział w rozmowie z portalem gazeta.pl.

"Pan poseł Cymański kierunek swojej działalności politycznej określił już kilkanaście dni temu, więc nie jesteśmy zaskoczeni; od wielu miesięcy sygnalizuje zresztą takie dość indywidualne podejście do niektórych spraw. Cieszymy się z wieloletniej współpracy w ramach jednej partii, ale to, co dzisiaj, nie jest żadnym zaskoczeniem" - powiedział zapytany o te informacje Kaleta

Jak dodał "łez nie ronimy, życzymy panu posłowi Cymańskiemu powodzenia" - dodał Kaleta. Na pytanie, czy to ostatni tego typu transfer, poseł Mariusz Gosek odparł, że "Suwerenna Polska to twarda drużyna, jedna pięść ministra Zbigniewa Ziobry".

Kaleta został również zapytany o doniesienia o możliwym powrocie lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego do rządu. W odpowiedzi Kaleta stwierdził, że Kaczyński "jest liderem obozu Zjednoczonej Prawicy, i jeśli w jego opinii powinna być taka, a nie inna konstrukcja rządu - z nim na czele, z nim jako wicepremierem, z nim jako liderem partii - to decyzjom pana prezesa ufa cały obóz ZP".