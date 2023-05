Suwerenna Polska: popieraliśmy 500 plus i popieramy 800 plus

Popieraliśmy 500 plus i popieramy 800 plus i uważamy, że wspierane powinny być dodatkowo duże rodziny - mówili na poniedziałkowej konferencji politycy Suwerennej Polski Jacek Ozdoba i Marusz Kałużny. Dodali, że "matką 500 plus b. premier Beata Szydło, a ojcem minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro".

Posłowie klubu PiS, politycy Suwerennej Polski: Jacek Ozdoba (wiceminister klimatu i środowiska) oraz Mariusz Kałużny zorganizowali w poniedziałek konferencje prasową.

"Uważamy, że elementem niezbędnym jest wsparcie dużych rodzin, to znaczy rodzin trzy plus w zakresie szeregu ułatwień" - powiedział Ozdoba. Chodzi, jak dodał, m.in. o ułatwienia podatkowe. "Pieniądze, które dziś przeznaczane są na europejski haracz, powinny być przeznaczane dla dużych rodzin" - mówił wiceszef MKiŚ.

Przypomniał, że SP w ubiegłym roku złożyła projekt ustawy, zawieszającej opłaty z tytułu systemu ETS. "Uważamy, że te środki powinny być przeznaczane na polskie rodziny" - zaznaczył.

Podkreślił też, że realizacja systemu 500 plus jest możliwa od wielu lat, ponieważ udało się uszczelnić system poboru podatku VAT, dzięki radykalnemu zaostrzeniu kar za przestępstwa VAT-owskie. "Te środki finansowe wpływają, a to była inicjatywa i działania pana ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry" - przypomniał Ozdoba. "Kolejnym etapem powinno być wsparcie dużych rodzin" - dodał.

Jego zdaniem "nie jest tajemnicą, że demografia jest dzisiaj największym wyzwaniem krajów europejskich, w tym również Polski", stąd państwo powinno promować duże rodziny.

"Suwerenna Polska chce wziąć ten element jako priorytetowy i w ramach Zjednoczonej Prawicy podjąć. Bez dużych rodzin - dwa plus, trzy plus - zastępowalność pokoleń jest niemożliwa, stąd powinniśmy stawiać na duże rodziny" - przekonywał Ozdoba.

"Popieraliśmy 500 plus i popieramy 800 plus" - dodał Mariusz Kałużny.

Przypomniał, że Solidarna Polska jako pierwsza przedstawiła ten program, bo już w 2012 roku proponowała świadczenie w wysokości 400 zł, a potem wraz z PiS poparła 500 plus.

"Kiedyś użyłem takiej metafory, że o ile matką 500 plus jest pani premier Beata Szydło i ówczesny rząd, o tyle ojcem 500 plus jest Zbigniew Ziobro, który na to wszystko zapracował uszczelnieniem całego systemu podatkowego" - powiedział Kałużny.

Podczas weekendowej konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że od przyszłego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł. Dodał, że od nowego roku wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia, zapowiedział też jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.